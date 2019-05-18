Пианино с глазами, ушами и руками. Проект «Пешеходка» стартует в Верхнем городе 18 мая

У каждого города есть свой ритм. «Живую» симфонию Минска создают жужжащие проспекты, звенящие фонтаны и отбивающие каблуками чечётку на асфальтовом паркете минчане.

А уже 18 мая по столичным улочкам разольются самобытные мелодии местных музыкантов. Буквально через несколько часов город окунется в музыкальную феерию под названием «Пешеходка».

Владислав Пинчук, координатор музыкального проекта «Пешеходка»:

Музыкальный проект «Пешеходка» существует в рамках летнего музыкально-туристического сезона уже не первый год. Благодаря управлению культуры Мингорисполкома, в частности, в лице государственного учреждения «Минсконцерт», мероприятия, которые проводятся на территории Верхнего города включали в себя и включают по сей день много событий. И одним из таких ответвлений стало выступление уличных музыкантов.

В Верхнем городе идут последние приготовления. Эта точка Минска – эпицентр музыкального фестиваля, который стартует с программой «Место под солнцем». Быть частью культурного события – повод заявить о себе. К тому же участники проекта получат возможность играть в местах, отмеченных на музыкальной карте города, целый год!

Владислав Пинчук:

Основное условие – это желание. Ну и, конечно, надо иметь какой-то багаж опыта и репертуар достаточный, чтобы не повторяться, хотя бы, на протяжении одного часа. Уютные дворики у Ратуши обзаведутся персональным звучанием. Музицировать и дарить своё творчество случайному зрителю исполнители и коллективы будут на импровизированных сценах.

Владислав Пинчук:

На этой площадке, которая называется JAM дворик, сегодня можно будет увидеть целое импровизационное событие. Музыканты собираются на несколько часов для того, чтобы вместе поимпровизировать на заданные темы, а порой просто свободная музыка, как она льётся из души.

Скоро под этим каштаном появится музыкальный арт-объект «Свободный пианин», на котором сможет продемонстрировать свои навыки любой желающий. А пока в разгаре подготовка: орудуют своими кистями художники.

Кирилл Кулаковский, художник:

Само пианино – воплощение жизни, музыка – воплощение жизни. И оно играет, по сути, само на себе.

Александра Пармон, художник:

Это определённый синтез музыки и искусства изобразительного. Здесь одухотворённое пианино, которое само слышит музыку, само играет, оно видит музыку, видит зрителя. В каретном дворике особая, камерная, атмосфера натолкнула организаторов на ещё одну занятную идею.

Владислав Пинчук:

Здесь у нас есть сцена, которая подразумевает бэклайн и громкий звук. Сегодня здесь можно послушать абсолютно разную музыку. Они уже расчехлили гитары, готовясь к вечернему выступлению. А между тем уличная культура воспитала немало артистов. Среди них минская группа INTELLIGENCY – один из самых ожидаемых хэдлайнеров вечера.

Ребята уже успели заявить о себе за пределами Беларуси, но свои первые шаги к большой сцене музыканты делали как раз-таки на улицах любимого города.

Юрий Тарасевич, группа INTELLIGENCY:

Наша группа очень долго ждала такого проекта, где можно показать себя и свою музыку. Я помню, был отличный сет, отличный звук, было больше тысячи человек. Поэтому побольше таких проектов и побольше музыки в Беларуси. Столица в предвкушении музыкального праздника! С полным списком творческих площадок можно ознакомится на сайте пешеходка.бел.