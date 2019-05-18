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Пианино с глазами, ушами и руками. Проект «Пешеходка» стартует в Верхнем городе 18 мая

18 мая 2019 13:45
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У каждого города есть свой ритм. «Живую» симфонию Минска создают жужжащие проспекты, звенящие фонтаны и отбивающие каблуками чечётку на асфальтовом паркете минчане.

Пианино с глазами, ушами и руками. Проект «Пешеходка» стартует в Верхнем городе 18 мая-1

Пианино с глазами, ушами и руками. Проект «Пешеходка» стартует в Верхнем городе 18 мая-3

А уже 18 мая по столичным улочкам разольются самобытные мелодии местных музыкантов. Буквально через несколько часов город окунется в музыкальную феерию под названием «Пешеходка».

Пианино с глазами, ушами и руками. Проект «Пешеходка» стартует в Верхнем городе 18 мая-6

Владислав Пинчук, координатор музыкального проекта «Пешеходка»:
Музыкальный проект «Пешеходка» существует в рамках летнего музыкально-туристического сезона уже не первый год. Благодаря управлению культуры Мингорисполкома, в частности, в лице государственного учреждения «Минсконцерт», мероприятия, которые проводятся на территории Верхнего города включали в себя и включают по сей день много событий. И одним из таких ответвлений стало выступление уличных музыкантов.

Пианино с глазами, ушами и руками. Проект «Пешеходка» стартует в Верхнем городе 18 мая-9

В Верхнем городе идут последние приготовления. Эта точка Минска – эпицентр музыкального фестиваля, который стартует с программой «Место под солнцем». Быть частью культурного события – повод заявить о себе. К тому же участники проекта получат возможность играть в местах, отмеченных на музыкальной карте города, целый год!

Пианино с глазами, ушами и руками. Проект «Пешеходка» стартует в Верхнем городе 18 мая-12

Владислав Пинчук:
Основное условие – это желание. Ну и, конечно, надо иметь какой-то багаж опыта и репертуар достаточный, чтобы не повторяться, хотя бы, на протяжении одного часа.

Уютные дворики у Ратуши обзаведутся персональным звучанием. Музицировать и дарить своё творчество случайному зрителю исполнители и коллективы будут на импровизированных сценах.

Пианино с глазами, ушами и руками. Проект «Пешеходка» стартует в Верхнем городе 18 мая-15

Владислав Пинчук:
На этой площадке, которая называется JAM дворик, сегодня можно будет увидеть целое импровизационное событие.

Музыканты собираются на несколько часов для того, чтобы вместе поимпровизировать на заданные темы, а порой просто свободная музыка, как она льётся из души.

Пианино с глазами, ушами и руками. Проект «Пешеходка» стартует в Верхнем городе 18 мая-18

Скоро под этим каштаном появится музыкальный арт-объект «Свободный пианин», на котором сможет продемонстрировать свои навыки любой желающий. А пока в разгаре подготовка: орудуют своими кистями художники.

Пианино с глазами, ушами и руками. Проект «Пешеходка» стартует в Верхнем городе 18 мая-21

Кирилл Кулаковский, художник:
Само пианино – воплощение жизни, музыка – воплощение жизни. И оно играет, по сути, само на себе.

Пианино с глазами, ушами и руками. Проект «Пешеходка» стартует в Верхнем городе 18 мая-24

Александра Пармон, художник:
Это определённый синтез музыки и искусства изобразительного. Здесь одухотворённое пианино, которое само слышит музыку, само играет, оно видит музыку, видит зрителя.

В каретном дворике особая, камерная, атмосфера натолкнула организаторов на ещё одну занятную идею.

Пианино с глазами, ушами и руками. Проект «Пешеходка» стартует в Верхнем городе 18 мая-27

Владислав Пинчук:
Здесь у нас есть сцена, которая подразумевает бэклайн и громкий звук. Сегодня здесь можно послушать абсолютно разную музыку.

Они уже расчехлили гитары, готовясь к вечернему выступлению. А между тем уличная культура воспитала немало артистов. Среди них минская группа INTELLIGENCY – один из самых ожидаемых хэдлайнеров вечера.

Пианино с глазами, ушами и руками. Проект «Пешеходка» стартует в Верхнем городе 18 мая-30

Ребята уже успели заявить о себе за пределами Беларуси, но свои первые шаги к большой сцене музыканты делали как раз-таки на улицах любимого города.

Пианино с глазами, ушами и руками. Проект «Пешеходка» стартует в Верхнем городе 18 мая-33

Юрий Тарасевич, группа INTELLIGENCY:
Наша группа очень долго ждала такого проекта, где можно показать себя и свою музыку. Я помню, был отличный сет, отличный звук, было больше тысячи человек. Поэтому побольше таких проектов и побольше музыки в Беларуси.

Столица в предвкушении музыкального праздника!

С полным списком творческих площадок можно ознакомится на сайте пешеходка.бел.

Пианино с глазами, ушами и руками. Проект «Пешеходка» стартует в Верхнем городе 18 мая-36

Городу будет чем удивить не только местных жителей, но и гостей II Европейских игр, ведь уличный фестиваль продлится всё лето.

# Фестиваль # общество # Владислав Пинчук # Кирилл Кулаковский # Александра Пармон # Юрий Тарасевич

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