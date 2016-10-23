От «Бульбомета» к борьбе с отходами: как проходит отбор на Всемирную олимпиаду роботов

Новости Беларуси. В Минске начался национальный отбор на Всемирную олимпиаду роботов.

150 юных инженеров со всей страны соревнуются за звание победителя. Тема состязания – борьба с отходами.

Молодые изобретатели должны научить киборгов собирать и сортировать мусор.

Лучшие экологи вместе со своими создателями отправятся на заключительный раунд соревнований в Индию.

Там их ждет куда более серьезная конкуренция. В международном этапе будут участвовать 22 тысячи команд из 55 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Робот – это не просто автоматизированная кучка металла. Так считают все без исключения участники сегодняшнего отбора. Школьники, студенты – они познакомились с робототехникой в детстве, и уже сейчас не видят своей жизни без металлических друзей.

Иван Зайков, участник белорусского этапа Всемирной олимпиады роботов:

Я был в 7 классе. И мы тогда, я и мой отец, – вместе начинали заниматься этим. Я писал программный код, он делал аппаратную часть. И вместе мы делали маленьких роботов, которые до сих пор работают и до сих пор помогают по дому.

Однако дела домашние – слишком маленькая разбежка для юного гения. Изобретатель, как и все участники олимпиады, преследует более глобальные цели.

В будущем использовать свои знания он планирует для защиты окружающей среды.

Иван Зайков:

Очень много роботов, которые занимаются как раз-таки сбором мусора, перевозкой мусора и тому подобное. Мне кажется, это довольно перспективно развивать робототехническую отрасль, чтобы потом в будущем делать нашу планету чище.

Дарья Грищук, СТВ:

Забить мяч в футбольные ворота или сбить кеглю. Спортивные достижения – это далеко не все, на что способны здешние киборги. Участники олимпиады в лице юных инженеров обещают, что однажды изобретательность своего ума направят на защиту окружающей среды. И уже через 20-30 лет у Беларуси будет собственная армия роботов. И их главным врагом будут отходы.

Но сегодня задача Бульбомёта, а именно так назвала робота команда Ивана и Иры, показать мастер-класс по игре в боулинг.

Ирина Емельянова, участница белорусского этапа Всемирной олимпиады роботов:

Это как настоящее соревнование по боулингу, только между роботами. Робот должен сам подъехать к стойке, взять шарик, а потом нацелиться и кинуть его в кегли.

Участникам предстоит пройти три раунда. Разобрать и собрать своих киборгов, а затем продемонстрировать их умения.

Игорь Белевич, организатор Всемирной олимпиады роботов в Республике Беларусь:

Они создают проекты с нуля. Они еще даже не получили непосредственно задание. Они знают приблизительное задание, которое их ждет. И под текущее задание должны собрать самостоятельно робота из более чем 2000 деталей и запрограммировать это все.

Соревнования продлятся несколько часов. Кто выйдет победителем – предсказать трудно. Но прошедших отбор изобретателей впереди будет ждать еще более сложная задача – международный этап олимпиады в Индии.