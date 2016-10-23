Более 300 миллионов рублей: в Орше открыли 4 в районе детский дом семейного типа

Новости Беларуси. Крепкая семья – в своей крепости.

В Орше открыли новый детский дом семейного типа, четвертый в районе.

Новоселье отмечает семья Елены и Николая Морозовых. Сейчас они растят шестерых ребятишек, у каждого из которых своя грустная история. Тепла и энергии у родителей-воспитателей хватает на всех. Более того, в скором времени Морозовы с детьми ждут прибавления.

Еще не менее пяти ребят они смогут принять в свою дружную семью.

Николай Морозов, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

Сам дом отличный, вопросов нет, теплый, уютный. Участок хороший. Предстоит поработать с детьми, сделать площадку игровую. Подвалы у нас большие. Есть где поставить кое-какие станки. Выжиганием заняться, резьбой по дереву.

Что ребята захотят, тем и будем заниматься.

Андрей Загурский, начальник отдела образования, спорта и туризма Оршанского райисполкома:

Это подарок нашего республиканского детского фонда. Силами подрядных организаций, силами спонсорских организаций осуществлялся текущий ремонт, приобретение мебели, принадлежностей.