Более 300 миллионов рублей: в Орше открыли 4 в районе детский дом семейного типа

Новости Беларуси. Крепкая семья – в своей крепости.
В Орше открыли новый детский дом семейного типа, четвертый в районе.
Новоселье отмечает семья Елены и Николая Морозовых. Сейчас они растят шестерых ребятишек, у каждого из которых своя грустная история. Тепла и энергии у родителей-воспитателей хватает на всех. Более того, в скором времени Морозовы с детьми ждут прибавления.
Еще не менее пяти ребят они смогут принять в свою дружную семью.
Николай Морозов, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:
Сам дом отличный, вопросов нет, теплый, уютный. Участок хороший. Предстоит поработать с детьми, сделать площадку игровую. Подвалы у нас большие. Есть где поставить кое-какие станки. Выжиганием заняться, резьбой по дереву.
Что ребята захотят, тем и будем заниматься.
Андрей Загурский, начальник отдела образования, спорта и туризма Оршанского райисполкома:
Это подарок нашего республиканского детского фонда. Силами подрядных организаций, силами спонсорских организаций осуществлялся текущий ремонт, приобретение мебели, принадлежностей.
Сумма, которая была вложена в ремонт – более 300 миллионов рублей старыми деньгами.