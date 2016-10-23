Всемирная олимпиада роботов: кто из 150 ребят поедет в Индию?

Новости Беларуси. В Минске начался национальный отбор на Всемирную олимпиаду роботов.

150 юных инженеров со всей страны будут бороться за место победителя. Тема состязания – борьба с отходами.

Молодые изобретатели должны научить киборгов собирать и сортировать мусор. Лучшие экологи вместе со своими создателями отправятся на заключительный раунд соревнований в Индию. Там их ждет куда более серьезная конкуренция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В международном этапе будут участвовать 22 тысячи команд из 55 стран.

Игорь Белевич, организатор Всемирной олимпиады роботов в Республике Беларусь:

Они создают проекты с нуля. Они еще даже не получили непосредственно задание. Они знают приблизительное задание, которое их ждет.