Всемирная олимпиада роботов: кто из 150 ребят поедет в Индию?

Новости Беларуси. В Минске начался национальный отбор на Всемирную олимпиаду роботов.
150 юных инженеров со всей страны будут бороться за место победителя. Тема состязания – борьба с отходами.
Молодые изобретатели должны научить киборгов собирать и сортировать мусор. Лучшие экологи вместе со своими создателями отправятся на заключительный раунд соревнований в Индию. Там их ждет куда более серьезная конкуренция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В международном этапе будут участвовать 22 тысячи команд из 55 стран.
Игорь Белевич, организатор Всемирной олимпиады роботов в Республике Беларусь:
Они создают проекты с нуля. Они еще даже не получили непосредственно задание. Они знают приблизительное задание, которое их ждет.
И под текущее задание должны собрать самостоятельно робота из более чем двух тысяч деталей и запрограммировать это все.