Акция МВД: победителями «Семья! Служим вместе!»-2016 стали 14 семей

Новости Беларуси. Уже 9 раз в стране чествовали победителей этой республиканской акции. Ежегодно семейный фестиваль проводится Министерством внутренних дел совместно с Белорусской православной церковью.

В торжественной обстановке 14 семей, в которых супруги работают в системе МВД, получили поздравления и заслуженные награды.

За звание лучших им пришлось серьезно побороться.

На отборочных этапах участие приняли более 300 семей.

Александр Кобрусев, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь:

Министерство внутренних дел выступает за создание больших, дружных семей. Потому что это является основой и залогом развития нашего общества.

Не обязательно они должны служить вместе: они принимают активное участие в развитии коллективов, в жизни коллективов.

Поэтому наиболее активные, те, которые ведут здоровый образ жизни и показывают этим пример всем остальным – мы чествуем их на таких мероприятиях. И тем самым показываем пример всем остальным.