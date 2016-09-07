От борьбы с терроризмом до возврата долгов за поставленный товар: генпрокуроры стран СНГ обсудили в Минске главные темы сотрудничества

Новости Беларуси. Генпрокуратура вернула в Беларусь с начала года 50 миллионов долларов дебиторской задолженности. Таков результат плотного взаимодействия в рамках Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ. Сегодня в Минске прошло 26-е заседание.

Юрий Чайка, генеральный прокурор Российской Федерации:

Мы приняли заявление по Нюрнбергскому процессу. 70 лет в этом году, как прошел Нюрнбергский процесс. Это, на наш взгляд, вопрос, стратегической важности в мировом масштабе. Мы призывали. Чтобы не происходило переоценки ценностей, не происходило искажений результатов Великой Отечественной войны, не пропагандировался нацизм, экстремизм и так далее. Это заявление генеральных прокуроров стран СНГ, на мой взгляд, – это самый знаковый момент.

Так же в Минске делегации из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Таджикистана обсудили программы сотрудничества в борьбе с терроризмом, коррупцией, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми и незаконной миграцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.