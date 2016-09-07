Парламентские выборы в Беларуси: что ждёт нас на избирательных участках?

На выборы – как на праздник! 11 сентября на избирательных участках Беларуси не только смогут отдать свой голос за того или иного кандидата в депутаты, но и хорошенько отдохнуть всей семьёй.

На избирательных участках песни будут «литься» рекой. Но не только песнями «для души» заполнится предстоящий праздник. 11 сентября на участках для голосования можно будет «подкрепиться» и гастрономическими изысками.

Предприятия торговли уже разработали особое меню для избирателей. В нём: блюда белорусской кухни, ароматная выпечка, большой ассортимент различных напитков.

На выборах в Палату представителей должное внимание уделят каждому избирателю. Но особенно 11 сентября запомнится тем, кто впервые исполнит свой гражданский долг и проголосует.

В день Парламентских выборов, а также во время досрочного голосования, которое уже началось в Беларуси, в усиленном режиме будут работать правоохранительные органы и сотрудники МЧС. Кстати, на каждом избирательном участке предусмотрено и наличие медпункта.