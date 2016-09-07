У белорусов за границей воруют автономера: в каких странах и что делать?

Автомобилисты со стажем утверждают, что не важно, какая у тебя машина – важно, какие номера! Для героя этого сюжета неважно, какой именно номер, ему важно, где его номер. Мир полон контрастов и неожиданных поворотов – в этой простой истине на практике недавно убедился водитель Иван Сенокосов. Отправляясь на личном авто в цитадель культуры братской России – в Санкт-Петербург, минчанин надеялся увидеть Эрмитаж, Кунсткамеру, белые ночи и развод мостов, но неожиданно, средь бела дня, сам стал жертвой развода – криминального!

Иван Сенокосов:

В этом году решил съездить в Питер. Приехал. На ночь оставил машину на охраняемой стоянке, потому что слышал, что воруют номера у белорусов. На следующий день поехал в торговый центр. Припарковал автомобиль, где-то меня час не было, прихожу, смотрю – нет номеров. Ну, я сразу понял, что, скорее всего, их украли. Обнаружив на лобовом стекле записку с контактным номером, Иван сразу понял, что похитители открыты к диалогу. Так и вышло: в SMS-переписке злоумышленники предложили мужчине вернуть регистрационные знаки в обмен на вознаграждение в 60 долларов. Но белорусский Иван оказался вовсе не дураком и продолжил разговор уже не с бандитами Петербурга, а с его полицией. Иван Сенокосов:

Я обратился в милицию, там, где торговый центр, написал заявление, что украли номера. В милиции говорят, что: «Вы не первый, такое практикуется у нас довольно часто». Поэтому, я думаю, что пока белорусы будут платить этим мошенникам, номера будут воровать. Я предлагаю им не платить, а возвращаться сюда и здесь восстанавливать номера. Это будет дешевле. Спустя 2 дня, уже в Минске, на замену номеров Иван потратил один день и 64 белорусских рубля - почти в два раза меньше суммы, которую требовали мошенники.

Сотрудники Госавтоинспекции объясняют: дубликат, то есть копию похищенных регистрационных знаков сделать, увы, нельзя, поскольку такие номера объявляются в розыск. А вот порядок получения новой жестяной таблички следующий. Руслан Тагиров, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Минского городского исполнительного комитета:

Человек обращается в районное управление органов внутренних дел, пишет заявление о краже, то есть утрате регистрационных знаков. Ему выдают талон-уведомление, с этим документом гражданин обращается в территориальный межрайонный регистрационный отдел Госавтоинспекции и пишет заявление о перерегистрации данного транспортного средства, то есть о выдаче новых регистрационных знаков. К такому заявлению следует приложить паспорт, свидетельство о регистрации автомобиля и квитанцию об оплате госпошлины. Стоимость замены регистрационных знаков складывается из нескольких показателей: две базовые величины взымаются за регистрацию авто, одна – за удостоверение о регистрации (техпаспорт) и 0,5 базовых величины водителю придётся заплатить за сертификат о прохождении техосмотра. Всего выходит 64 деноминированных рубля. При желании, эту сумму можно уменьшить почти на треть, если заказать номера, бывшие в употреблении. Кроме того, за отдельную плату, водитель вправе выбрать себе номер.

Руслан Тагиров, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Минского городского исполнительного комитета:

Если собственник автомобиля хочет выбрать номер по своему усмотрению, он может сделать это на платной основе, заплатив 10 базовых величин за регистрационные знаки действующей серии, либо 60 базовых величин за регистрационные знаки иных серий. Кстати, самый дорогой регистрационный знак, автономер 001 был продан водителю из Объединённых Арабских Эмиратов за 7 с четвертью миллионов фунтов стерлингов! Такова она – цена супер-индивидуальности на дорогах. Ну, а трассы Минска сегодня обкатывают свыше 700 тысяч автомобилей. А ведь каких-то 100-130 лет назад по городу рассекали деревянные коляски и брички. И уже тогда, в конце XIX века, транспортные средства маркировали согласно их предназначению: частные экипажи украшали кожей, бархатом, лепниной и гербами, а наёмный транспорт можно было узнать по красным колёсам. Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник музея истории города Минска:

Ну, а если посмотреть инструкцию по извозному промыслу для Минска, для губернского Минска, то там отдельным параграфом прописано, что любой человек мог стать извозчиком. Для этого он приходил в полицейскую управу, регистрировался, получал номер и справку о техническом состоянии транспорта. Номер, под которым он зарегистрирован, нужно было белой краской нанести на сам экипаж. Более того, с таким же номером извозчик получал жетон, который он носил на спине. Но вернёмся к реальности. Такая простая, технически, манипуляция как снятие с машины номеров может закончиться для злоумышленника не только штрафом, но и тюремным сроком! Виктория Осипова, адвокат:

За хищение, если в данном случае идёт речь о краже, то есть, о тайном хищении чужого имущества, предусмотрена ответственность как Кодексом об административных правонарушениях Республики Беларусь, так и Уголовным кодексом Республики Беларусь. Если похищено имущество, принадлежащее гражданину, на сумму не более 2 базовых величин. За такое хищение предусмотрена административная ответственность. Это будет штраф от 10 до 30 базовых величин или административный арест. Если же стоимость номерных знаков превышает 2 базовых величины, в этом случае можно вести речь об уголовном преступлении, предусмотренном статьёй 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ответственность за совершение хищения, предусмотренная статьёй 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь, вплоть до 3 лет лишения свободы.