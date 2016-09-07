Агрогородок Борздовка Оршанского района газифицировали в рекордно малые сроки

Новости Беларуси. Успешный пример экспресс-газификации. Еще один населенный пункт Беларуси с этого дня – с голубым топливом. Его провели в агрогородок Борздовка Оршанского района. Причем проделать масштабную работу удалось в рекордно короткие сроки. Газ пришел сюда не за четыре, как планировалось, а всего за один месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Бранцевич, заместитель генерального директора по капитальному строительству республиканского предприятия «Витебскоблгаз»:

Так быстро удалось это сделать только потому, что, во-первых, этот объект мы проводили, строили хозспособом, то есть собственными силами, с привлечением всех наших филиалов. И за счет этого удалось нам сэкономить порядка 4 миллиардов неденоминированных рублей.

Эстафета газового факела скоро перейдет к агрогородкам Лепельского и Чашникского районов. Таким образом, доступ к голубому топливу получат не менее полутысячи жителей северного региона. В целом же в стране газифицированы все 118 районов.

Валерий Печенкин, житель агрогородка Борздовка:

Не надо будет людям заботиться о топливе, это раз. Не надо будет заботиться о горячей воде, это два.