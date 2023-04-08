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От балета до хип-хопа. Лучшие танцоры Беларуси борются за главный приз хореографического конкурса

08 апреля 2023 16:26
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Новости Беларуси. «Время танцевать». Прямо сейчас в Концертном зале Минска подходит к концу II Открытый конкурс хореографического искусства. Это одно из самых крупных состязаний в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И в эти минуты лучшие танцоры страны борются за главный приз.

От балета до хип-хопа. Лучшие танцоры Беларуси борются за главный приз хореографического конкурса-1

На сцену вышли около 900 конкурсантов из всех регионов страны. В 2023 году участие в творческом проекте впервые приняли гости из России. Программа насыщенная. Коллективы, ансамбли и солисты соревновались в течение 11 часов. Победителей определят в семи номинациях – от балета до хип-хопа.

От балета до хип-хопа. Лучшие танцоры Беларуси борются за главный приз хореографического конкурса-3

Константин Кузнецов, член жюри:
Невзирая на всю ответственность членов жюри, это очень интересный и захватывающий процесс, тем более что в этом году конкурс намного сильнее, чем предыдущий. Танцовщик, исполнитель растет, когда общается, конкурирует с теми, кто если не сильнее, то находится на его же уровне, а работать со спарринг-партнером или конкурентом, который выше тебя по уровню, – это наиболее полезный момент в образовании танцевальном.

От балета до хип-хопа. Лучшие танцоры Беларуси борются за главный приз хореографического конкурса-5

Дарья Шалак, заслуженная артистка ансамбля «Василек»:
Участие в этом конкурсе – это очень хорошая возможность как-то показать себя, развить свои навыки, также очень важно для коллектива в первую очередь получить Гран-при, получить денежное вознаграждение.

От балета до хип-хопа. Лучшие танцоры Беларуси борются за главный приз хореографического конкурса-7

Жюри предстоит нелегкий выбор: определить лучших из 77 представленных номеров. К слову, среди судей ведущие хореографы страны. Уже через несколько часов разрешится главная интрига республиканского конкурса. Будет назван обладатель Гран-при. В этом году денежный приз внушительный – почти 7,5 тысячи рублей.

# Танцы

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