От балета до хип-хопа. Лучшие танцоры Беларуси борются за главный приз хореографического конкурса

Новости Беларуси. «Время танцевать». Прямо сейчас в Концертном зале Минска подходит к концу II Открытый конкурс хореографического искусства. Это одно из самых крупных состязаний в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И в эти минуты лучшие танцоры страны борются за главный приз.

На сцену вышли около 900 конкурсантов из всех регионов страны. В 2023 году участие в творческом проекте впервые приняли гости из России. Программа насыщенная. Коллективы, ансамбли и солисты соревновались в течение 11 часов. Победителей определят в семи номинациях – от балета до хип-хопа.

Константин Кузнецов, член жюри:

Невзирая на всю ответственность членов жюри, это очень интересный и захватывающий процесс, тем более что в этом году конкурс намного сильнее, чем предыдущий. Танцовщик, исполнитель растет, когда общается, конкурирует с теми, кто если не сильнее, то находится на его же уровне, а работать со спарринг-партнером или конкурентом, который выше тебя по уровню, – это наиболее полезный момент в образовании танцевальном.

Дарья Шалак, заслуженная артистка ансамбля «Василек»:

Участие в этом конкурсе – это очень хорошая возможность как-то показать себя, развить свои навыки, также очень важно для коллектива в первую очередь получить Гран-при, получить денежное вознаграждение.