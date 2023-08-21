Освоено почти 90 тыс. гектаров. Все районы Минской области завершили уборку озимого рапса

Новости Беларуси. Все районы Минской области завершили уборку озимого рапса. Освоено почти 90 тысяч гектаров. Намолот составил около 260 тысяч тонн, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Первыми в Мядельском районе все площади, засеянные озимой культурой, обработали в сельхозфилиале предприятия «Минскоблагросервис». В закрома отправили свыше 3 300 тонн. Почти вдвое больше общий намолот по зерновым и зернобобовым. Их уборку местные аграрии завершили быстрее остальных. Самые лучшие показатели и по урожайности в среднем 26 центнеров с гектара.

Александр Тямчик, заместитель директора по растениеводству сельскохозяйственного филиала предприятия «Минскоблагросервис»: Данные комбайны, что работают, они почти все на автоуправлении, с кондиционером, холодильники есть. Двухразовое полное питание. У нас на наших мощных энергонасыщенных комбайнах работает уже второй сезон молодой экипаж. Второй сезон он занимает призовые места. В этом году новые работники пришли, выдали комбайн мужу, семейному подряду.

Александр Курьянович, механизатор сельскохозяйственного филиала предприятия «Минскоблагросервис»:

Я с 13 лет в сельском хозяйстве, в 13 лет я еще на стареньком комбайне делал, на «Ниве» работал. С супругой мы не ругаемся, если бы был какой-то помощник, ругался. А так, все же семейное, все домой.

Сейчас аграрии убирают солому с полей и готовят почву к озимому севу. Под пшеницу, рожь, тритикале и ячмень в хозяйстве отвели свыше 2,5 тысячи гектаров.