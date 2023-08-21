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Освоено почти 90 тыс. гектаров. Все районы Минской области завершили уборку озимого рапса

21 августа 2023 19:31
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Новости Беларуси. Все районы Минской области завершили уборку озимого рапса. Освоено почти 90 тысяч гектаров. Намолот составил около 260 тысяч тонн, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Освоено почти 90 тыс. гектаров. Все районы Минской области завершили уборку озимого рапса-1

Первыми в Мядельском районе все площади, засеянные озимой культурой, обработали в сельхозфилиале предприятия «Минскоблагросервис». В закрома отправили свыше 3 300 тонн. Почти вдвое больше общий намолот по зерновым и зернобобовым. Их уборку местные аграрии завершили быстрее остальных. Самые лучшие показатели и по урожайности в среднем 26 центнеров с гектара.

Освоено почти 90 тыс. гектаров. Все районы Минской области завершили уборку озимого рапса-4

Александр Тямчик, заместитель директора по растениеводству сельскохозяйственного филиала предприятия «Минскоблагросервис»:
Данные комбайны, что работают, они почти все на автоуправлении, с кондиционером, холодильники есть. Двухразовое полное питание. У нас на наших мощных энергонасыщенных комбайнах работает уже второй сезон молодой экипаж. Второй сезон он занимает призовые места. В этом году новые работники пришли, выдали комбайн мужу, семейному подряду.

Освоено почти 90 тыс. гектаров. Все районы Минской области завершили уборку озимого рапса-7

Александр Курьянович, механизатор сельскохозяйственного филиала предприятия «Минскоблагросервис»:
Я с 13 лет в сельском хозяйстве, в 13 лет я еще на стареньком комбайне делал, на «Ниве» работал. С супругой мы не ругаемся, если бы был какой-то помощник, ругался. А так, все же семейное, все домой.

Сейчас аграрии убирают солому с полей и готовят почву к озимому севу. Под пшеницу, рожь, тритикале и ячмень в хозяйстве отвели свыше 2,5 тысячи гектаров.

# Уборочная кампания # общество # Александр Тямчик # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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