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ОСВОД предупреждает: лед все ещё недостаточно прочный

14 декабря 2016 14:49
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Новости Беларуси. Несмотря на стабильный минус на улице, запрет выхода на лед, введенный на территории области, пока остается актуальным.

Спасатели продолжают мониторинг ситуации на водоемах.

Пока лед на реках и озерах еще недостаточно сформировался, поэтому есть угроза несчастных случаев. Сотрудники общества спасения на воде патрулируют опасные участки. Среди них – водохранилище Борисовского района.

Особое внимание так называемым «рыбным местам».

Несмотря на непрочный лед, любители зимней рыбалки не отказались от рискованного восторга. Под пристальным контролем и дети. Для того, чтобы избежать чрезвычайных происшествий, в школах и детских садах проводят профилактические мероприятия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Игорь Шаплюк, председатель Борисовской районной организации товарищества спасения людей на воде:
До 7 сантиметров исключается выход на лед. А групповой – и до 20-25сантиметров. Борисовская спасательная станция (а это 18 работающих специалистов) на постоянном, круглосуточном дежурстве.

И, безусловно, они в первую очередь отвечают. Есть основания думать, что зимний сезон в нашем районе обойдется без ЧП. Так было в прошлом и позапрошлом году. Надеюсь, что ничего не случится и в этом.

# общество # МЧС Беларуси # Игорь Шаплюк

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