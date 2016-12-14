ОСВОД предупреждает: лед все ещё недостаточно прочный

Новости Беларуси. Несмотря на стабильный минус на улице, запрет выхода на лед, введенный на территории области, пока остается актуальным.

Спасатели продолжают мониторинг ситуации на водоемах.

Пока лед на реках и озерах еще недостаточно сформировался, поэтому есть угроза несчастных случаев. Сотрудники общества спасения на воде патрулируют опасные участки. Среди них – водохранилище Борисовского района.

Особое внимание так называемым «рыбным местам».

Несмотря на непрочный лед, любители зимней рыбалки не отказались от рискованного восторга. Под пристальным контролем и дети. Для того, чтобы избежать чрезвычайных происшествий, в школах и детских садах проводят профилактические мероприятия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Игорь Шаплюк, председатель Борисовской районной организации товарищества спасения людей на воде:

До 7 сантиметров исключается выход на лед. А групповой – и до 20-25сантиметров. Борисовская спасательная станция (а это 18 работающих специалистов) на постоянном, круглосуточном дежурстве.

И, безусловно, они в первую очередь отвечают. Есть основания думать, что зимний сезон в нашем районе обойдется без ЧП. Так было в прошлом и позапрошлом году. Надеюсь, что ничего не случится и в этом.