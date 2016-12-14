Фигуристка Татьяна Навка: Главное, чтобы внутри каждого сидел «ребёнок» и было интересно жить!

Новогоднее настроение привезла в Минск известная фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Кстати, с 1992 по 1998 год она выступала за Беларусь и представляла нашу страну на Олимпиаде Лиллехамере.

Своими воспоминаниями и эмоциями Татьяна поделилась в интервью.

О мюзикле «Кармен»

Почему именно «Кармен»? Может быть, повлияло, что на олимпиаде мы не катались 10 лет назад. На самом деле это символично для меня. Знаково. Я надеюсь, что в предновогодней суете мы всё-таки остановим на три часа каждого зрителя, и он просто посидит, расслабится, получит удовольствие, зарядится новой энергетикой. От «Кармен» женщины захотят быть ещё более красивее, ещё более желанными. И будут встречать Новый год с новой энергетикой, с новыми мыслями о жизни. Захотят что-то перевернуть в себе.

О праздниках

Новый год – мой любимый праздник с детства. Хочу, чтобы у моих детей он оставался праздником. Мы так много работаем, что нельзя себе отказывать в удовольствии отмечать праздник. Праздновать праздник. Любые праздники: дни рождения, Новый год. Это повод получить положительную энергию, эмоции.

О мечтах и целях

Пока есть мечта, пока есть надежда цель – тогда интересно жить. У каждого должна быть мечта. Начиная с детства, заканчивая совсем уже пожилыми людьми. И обязательно нужно стараться, чтобы «горел глаз» до самого последнего момента в жизни. Я очень часто встречаю пожилых мужчин, женщин, бабушек совсем. Как часто видно, когда бабулечка, уже старенькая и еле ходит, а «глаз горит» и невозможно от неё оторваться. Поэтому самое главное: чтобы внутри каждого сидел «ребёнок» и было интересно жить.