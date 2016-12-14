Учитель физкультуры Андрей Снытин: превзойти самого себя, научиться сражаться и выходить победителем

На своём месте Андрей Яковлевич уже 32 года. Сама судьба привела его на работу в школу, и теперь он благодарен ей за такой путь. Путь, где он может помочь ребенку превзойти самого себя, научиться сражаться и выходить победителем.

А чтобы юношеская команда проиграла в баскетболе девичьей? Ну уж нет! Поэтому для воспитания в школьниках азартного духа, приходится быть не просто «физруком», а психологом и товарищем.

Улыбчивый Андрей Яковлевич – пример не только для своих учеников, но и для коллег!

Он учит тому, что держать планку и двигаться вперёд можно только не останавливаясь. Поэтому, будучи с 6 лет в спорте, учитель физкультуры в свои теперешние 64 года продолжает завоёвывать награды на мировых ветеранских первенствах.

Вместе с женой и двумя дочерьми он не раз выигрывал семейные соревнования. Андрей Яковлевич знает, как растить чемпионов. Таким, пожалуй, и должен быть учитель физкультуры.