Мобильная связь стандарта 4G появится во всех областных городах в декабре, развитие 5G начнется в 2017 году

Новости Беларуси. Высокая скорость и связь на качественно новом уровне. 4G появится во всех областных городах уже в этом месяце. А вот технологию 5G в Беларуси начнут развивать в 2017 году.

Первая волна информационных новаций ожидается 23 декабря. Именно в этот день связь четвертого поколения станет доступна пользователям Гомеля, Бреста, Витебска, Могилева и Гродно. На очереди – более 30 районных центров: туда 4G придет в январе.

Таким образом, продвинутая технология станет доступна более чем 5,5 миллионам белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.