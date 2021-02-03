В Беларуси улучшается эпидемическая обстановка. Какие больницы уже вернулись к обычному режиму работы?
Новости Беларуси. Все больше больниц в Беларуси возвращаются к обычному режиму работы. Это позволяет с каждым днем улучшающаяся эпидемическая обстановка. За минувшие сутки в целом по стране выявили меньше 700 новых случаев COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в Витебске уже 3 февраля принимать пациентов по профилю начнет 1-я городская больница. Ранее к плановой работе приступили в Витебском областном реабилитационном центре для инвалидов и ветеранов боевых действий, а также в центральной городской клинике.
Аналогичная ситуация и в других регионах. Например, в Минске после санитарной обработки в штатном режиме начали работать гинекологическая больница, 2-й роддом, 1-я и 11-я городские клиники.