«Освобождали города». Корреспондент СТВ рассказала о своих дедушках, которые участвовали в Великой Отечественной

Новости Беларуси. Корреспондент СТВ Анастасия Ярощик-Корниенко накануне 9 Мая рассказала о своих дедушках, которые участвовали в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:

Не прошла стороной Великая Отечественная и нашу семью. Оба деда – Ярощик Александр Яковлевич и Корниенко Георгий Устинович – прошли всю войну. Освобождали города.

Несомненно, за каждой такой фотографией – история семьи, история поколений, история страны. История, которую Беларусь помнит. А память – это то, что нас объединяет и делает еще сильнее.

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