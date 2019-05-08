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«Я на плечи его усадила и повела на площадь». В 14 лет она осталась сиротой и пошла в партизаны

08 мая 2019 12:31
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Новости Беларуси. Героиня следующего сюжета – рядовой боец партизанской бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я на плечи его усадила и повела на площадь». В 14 лет она осталась сиротой и пошла в партизаны-1

Нина Кацкель вошла в историю Великой Отечественной как участник «рельсовой войны» и легендарного Ушачского прорыва. Победу она встретила в детском доме – ведь в самом начале войны осталась круглой сиротой.

«Я на плечи его усадила и повела на площадь». В 14 лет она осталась сиротой и пошла в партизаны-4

Первые дни войны в ее семье оказались самыми трагическими. Фашисты зверски расстреляли младшего брата, маму и папу. Нина чудом осталась в живых.

«Я на плечи его усадила и повела на площадь». В 14 лет она осталась сиротой и пошла в партизаны-7

Нина Кацкель, ветеран Великой Отечественной войны:
Соседи сохраняли меня, боялись тоже держать. Переночую – пойду и до 42 года ходила.

«Я на плечи его усадила и повела на площадь». В 14 лет она осталась сиротой и пошла в партизаны-10

В 14 лет семьей для сироты стал отряд имени Лазо партизанской бригады ВЛКСМ. 340 бойцов – из них всего две девушки. Сибиряки, их перекинули для укрепления партизанского движения, по-отцовски относились к Нине.

«Я на плечи его усадила и повела на площадь». В 14 лет она осталась сиротой и пошла в партизаны-13

Нина Кацкель:
Я ходила с корзиночкой, собирала траву. Полынь собирала, всякую траву. У меня мама работала фельдшером, так я знала, какие травы лечат. А сибиряки все эти малярией болели. Так я наварю им котел, они пьют.

«Я на плечи его усадила и повела на площадь». В 14 лет она осталась сиротой и пошла в партизаны-16

Действовала бригада в Полоцко-Лепельской зоне. И Нина Кацкель в 44-м оказалась в эпицентре легендарного прорыва блокады под Ушачами. Юная партизанка обнаружила немецкий дзот и передала своим точные координаты. Дзот был уничтожен.

«Я на плечи его усадила и повела на площадь». В 14 лет она осталась сиротой и пошла в партизаны-19

Анастасия Аласания, СТВ:
В семье, как реликвию, хранят этот бесценный экспонат. Боевая характеристика бойца партизанского отряда. Здесь сказано, что наша героиня убила 8 фашистов и пустила под откос 12 немецких вагонов. Ей не было тогда и 16-ти.

«Я на плечи его усадила и повела на площадь». В 14 лет она осталась сиротой и пошла в партизаны-22

Нина Кацкель не любит говорить о погибших на ее глазах бойцах или о собственном ранении. Боль от потерь не утихает. Но вспоминает те моменты, когда среди разрухи, голода и холода сирота чувствовала себя нужной и оттого счастливой.

«Я на плечи его усадила и повела на площадь». В 14 лет она осталась сиротой и пошла в партизаны-25

Нина Кацкель:
Сирень цвела уже красиво там, где мы были в Поставах, детский дом. Там сирени было! Панский дом был. Так нарвали. И один мальчик без ножки был. Все пошли, а он сидит и плачет. Так я на плечи его усадила и повела на площадь, понесла на плечах.

«Я на плечи его усадила и повела на площадь». В 14 лет она осталась сиротой и пошла в партизаны-28

Трое сыновей, шестеро внуков и столько же правнуков. Внимание бабушке старается уделить каждый в этой большой и дружной семье. Не забывают о ветеранах и представители власти. И если герои войны сегодня не могут прийти на торжество, значит, праздник будет с доставкой на дом.

«Я на плечи его усадила и повела на площадь». В 14 лет она осталась сиротой и пошла в партизаны-31

# Беларусь помнит # общество # Нина Кацкель # Фотофакт

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