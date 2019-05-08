«Бой до мурашек». Как готовят реконструкцию зрелищных сражений на Линии Сталина?

Новости Беларуси. На Линии Сталина показали эпизод заключительного сражения Великой Отечественной – битву за Берлин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На импровизированном поле боя около 200 реконструкторов из разных стран – Беларуси, России, Чехии, Украины. Задействовали в операции и уникальную технику. Некоторых боевых единиц вообще больше нет в мире.

Виктория Ходосок, СТВ:

Это эпизод заключительной операции Великой Отечественной войны – Берлинская наступательная. Всё выглядит очень натурально. Ведь над театрализованным представлением работали сценаристы, реконструкторы, пиротехники, сапёры.

В Книгу рекордов Гинесса Берлинская наступательная операция вошла как самое крупное сражение в истории. Её участники –около 3,5 миллиона человек с обеих сторон. Спустя 74 года борьбу за нашу победу разыгрывают реконструкторы – участники исторических клубов из разных стран.

Героизм советских солдат, большие потери и вынужденное отступление немцев. И хоть на этом поле боя война понарошку, от выстрелов и взрывов захватывает дух.

Ольга Шеремет:

Бой до мурашек, на самом деле. Очень интересно. Тебе понравилось? Да. Ребёночек боялся, вздрагивал, говорит: «Я боюсь». Я говорю: «Чтобы вы знали, наш дедушка воевал, он прошёл весь фронт. Он был связист». Поэтому мы из первых уст знаем, что это такое.

Елена Климова:

Мы из Владимира, из России приехали поглядеть. Конечно, впечатления очень большие. Просто невозможные.

Эту историю хочет сохранить для себя каждый. Многие снимают реконструкцию на камеру телефона. Сегодняшнее поколение помнит и бережно хранит память о том, что было. Долг каждого внука и правнука Победы быть благодарным за мирное небо.

Ольга Бирилова:

Нам очень понравилось. Когда наши ворвались, прям кураж. Удовольствие от того, что всё завершилось. Мы победили.

Екатерина Моисеенко:

Для меня было сегодня трогательно. Я приехала с Мозыря. Очень приятно увидеть такое представление. Просто тронуло душу.

Каждое действие расписано до мельчайших подробностей: как и где должен упасть боец, на какой секунде произойдёт взрыв, как должна двигаться техника. Всё для того, чтобы каждый зрителей смог прочувствовать тяготы войны.

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Я всегда за час организовываю, всем объясняю сценарий. Разбиваю на группы. Здесь достаточно просто, так как есть имитационные поля, есть маршруты движения техники, есть безопасные места. В районе этих безопасных мест в принципе организовываются сценарии для реконструкторов. Им поясняется задача, а они уже пытаются изобразить.