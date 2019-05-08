«Писала письмо своему прадедушке». О чём писали белорусские школьники в рамках акции «Письмо Освободителю»

Новости Беларуси. Телеканал СТВ присоединился к масштабной патриотической акции «Беларусь помнит» и предложил написать «Письмо Освободителю», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это послание от руки, отправленное в виде фронтовой почты. Сегодня сложить простой солдатский треугольник – настоящий квест для поколения мессенджеров и социальных сетей. Но куда сложнее оказалось выразить все мысли и чувства словами на простом тетрадном листке.

Ирина Гориславко, учащаяся СШ № 25:

Сегодня писала письмо своему прадедушке. Благодарила его за подвиг. Мой прадедушка – Сипач Иван Адамович – участник Великой Отечественной войны. В ходе одного из сражений погиб командир взвода, и мой прадедушка взял командование на себя. Взвод одержал победу, и прадедушка получил Орден Александра Невского. Мой прадедушка был несколько раз ранен, при всем этом прошел всю Великую Отечественную войну. Также он участвовал в освобождении Чехословакии, Румынии и Польши. Получил Орден «Отечественная война» и другие медали. Семья его до сих помнит, и мы благодарны ему.