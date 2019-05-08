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«Писала письмо своему прадедушке». О чём писали белорусские школьники в рамках акции «Письмо Освободителю»

08 мая 2019 16:52
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Новости Беларуси. Телеканал СТВ присоединился к масштабной патриотической акции «Беларусь помнит» и предложил написать «Письмо Освободителю», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это послание от руки, отправленное в виде фронтовой почты.

Сегодня сложить простой солдатский треугольник – настоящий квест для поколения мессенджеров и социальных сетей. Но куда сложнее оказалось выразить все мысли и чувства словами на простом тетрадном листке.

«Писала письмо своему прадедушке». О чём писали белорусские школьники в рамках акции «Письмо Освободителю»-1

«Писала письмо своему прадедушке». О чём писали белорусские школьники в рамках акции «Письмо Освободителю»-3

«Писала письмо своему прадедушке». О чём писали белорусские школьники в рамках акции «Письмо Освободителю»-5

Ирина Гориславко, учащаяся СШ № 25:
Сегодня писала письмо своему прадедушке. Благодарила его за подвиг. Мой прадедушка – Сипач Иван Адамович – участник Великой Отечественной войны. В ходе одного из сражений погиб командир взвода, и мой прадедушка взял командование на себя. Взвод одержал победу, и прадедушка получил Орден Александра Невского.

Мой прадедушка был несколько раз ранен, при всем этом прошел всю Великую Отечественную войну. Также он участвовал в освобождении Чехословакии, Румынии и Польши. Получил Орден «Отечественная война» и другие медали.

Семья его до сих помнит, и мы благодарны ему.

«Писала письмо своему прадедушке». О чём писали белорусские школьники в рамках акции «Письмо Освободителю»-8

Таких писем в эти дни по всей стране будет написана не одна тысяча. 75 наиболее ярких из них наш телеканал озвучит в своем эфире. Видеоролики станут неотъемлемой частью нынешнего праздника Победы.

«Писала письмо своему прадедушке». О чём писали белорусские школьники в рамках акции «Письмо Освободителю»-11

«Писала письмо своему прадедушке». О чём писали белорусские школьники в рамках акции «Письмо Освободителю»-13

# Беларусь помнит # общество # Фотофакт

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