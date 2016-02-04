Ежедневно операторы горячей линии телеканала СТВ принимают порядка 40 звонков. Со всей страны звонят взрослые и дети, рабочие и политики, бизнесмены и пенсионеры. Жалуются на ЖКХ, погоду, дураков, жуликов, хамов. По наиболее интересным жалобам мы снимаем сюжеты. И ряд вопросов освещаем в рубрике «Горячая линия».

Жительница Слуцка задает вопрос:

Как взимается плата за газ и свет в домах, где никто не прописан?

Елена Мойсейчик, юрист:

Если в жилом помещении никто не зарегистрирован, плата за газ и электроснабжение вносится плательщиками по установленным законодательством тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание таких услуг.