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Как взимается плата за газ и свет в домах, где никто не прописан?

04 февраля 2016 13:57
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Ежедневно операторы горячей линии телеканала СТВ принимают порядка 40 звонков. Со всей страны звонят взрослые и дети, рабочие и политики, бизнесмены и пенсионеры. Жалуются на ЖКХ, погоду, дураков, жуликов, хамов. По наиболее интересным жалобам мы снимаем сюжеты. И ряд вопросов освещаем в рубрике «Горячая линия».

Жительница Слуцка задает вопрос:
Как взимается плата за газ и свет в домах, где никто не прописан?

Елена Мойсейчик, юрист:
Если в жилом помещении никто не зарегистрирован, плата за газ и электроснабжение вносится плательщиками по установленным законодательством тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание таких услуг.  

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Консультация юриста # Елена Мойсейчик

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