Будут ли льготы на недвижимость для пенсионера действовать дальше, если собственником дома станет его сын?

Ежедневно операторы горячей линии телеканала СТВ принимают порядка 40 звонков. Со всей страны звонят взрослые и дети, рабочие и политики, бизнесмены и пенсионеры. Жалуются на ЖКХ, погоду, дураков, жуликов, хамов. По наиболее интересным жалобам мы снимаем сюжеты. И ряд вопросов освещаем в рубрике «Горячая линия».

Минчанин задает вопрос:

Я живу в частном доме, и как пенсионер освобожден от налогов на землю и недвижимость. Хочу вскоре подарить свой дом сыну, но при этом планирую там проживать. Будут ли эти льготы действовать в дальнейшем?

Елена Мойсейчик, юрист:

Как только собственником недвижимости станет ваш сын, льгота вам как пенсионеру предоставляться уже не будет. После оформления договора дарения сын будет рассматриваться как плательщик налогов. Но если у него имеются какие-либо документы на льготы, необходимо их предъявить в налоговую инспекцию.