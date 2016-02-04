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Будут ли льготы на недвижимость для пенсионера действовать дальше, если собственником дома станет его сын?

04 февраля 2016 14:04
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Ежедневно операторы горячей линии телеканала СТВ принимают порядка 40 звонков. Со всей страны звонят взрослые и дети, рабочие и политики, бизнесмены и пенсионеры. Жалуются на ЖКХ, погоду, дураков, жуликов, хамов. По наиболее интересным жалобам мы снимаем сюжеты. И ряд вопросов освещаем в рубрике «Горячая линия».

Минчанин задает вопрос:
Я живу в частном доме, и как пенсионер освобожден от налогов на землю и недвижимость. Хочу вскоре подарить свой дом сыну, но при этом планирую там проживать. Будут ли эти льготы действовать в дальнейшем?  

Елена Мойсейчик, юрист:
Как только собственником недвижимости станет ваш сын, льгота вам как пенсионеру предоставляться уже не будет. После оформления договора дарения сын будет рассматриваться как плательщик налогов. Но если у него имеются какие-либо документы на льготы, необходимо их предъявить в налоговую инспекцию.

# общество # Налоги # Консультация юриста # Елена Мойсейчик

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