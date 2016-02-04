В каких случаях можно вернуть DVD-диск продавцу?

Ежедневно операторы горячей линии телеканала СТВ принимают порядка 40 звонков. Со всей страны звонят взрослые и дети, рабочие и политики, бизнесмены и пенсионеры. Жалуются на ЖКХ, погоду, дураков, жуликов, хамов. По наиболее интересным жалобам мы снимаем сюжеты. И ряд вопросов освещаем в рубрике «Горячая линия».

Житель Солигорска задает вопрос:

Мне на День рождения подарили диск DVD с кинофильмом, но он мне совершенно не нужен, так как подобный у меня уже есть. Есть чек, диск в упаковке, я его даже не открывал. Могу ли я этот диск сдать обратно в магазин.

Елена Мойсейчик, юрист:

Если диск находится в герметичной упаковке, то такой диск вы можете вернуть продавцу в течение 14 дней с момента приобретения такого товара.