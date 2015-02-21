Остров слез в Минске. Знают ли горожане, какому событию посвящен этот мемориальный комплекс?

На берегу Свислочи у Троицкого предместья расположился живописный остров. На нем возвышается памятник-часовня, в основу которого положен образ храма Ефросиньи Полоцкой, каким он был еще в XII веке. Посмотрим, узнают ли это известное место минчане?

Минчане:

Остров слез.

Остров слез.

Честно, я видела, но не могу сориентироваться даже где оно.

Это остров памяти, насколько я знаю.

Это церковь. Только где это?

Насколько я знаю, это называется Остров влюбленных, вроде бы.

Остров Мужества и Скорби, который в народе прозвали Островом слез, был открыт 3 августа 1996 года. Комплекс был задуман как памятник воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане.

Внутри часовни – четыре алтаря с высеченными именами 771 погибшего. В центре – святое место. Здесь хранится земля, омытая кровью наших солдат, привезенная с их могил.

Спросим у минчан, какому событию посвящен мемориальный комплекс.

Минчане:

Наверное, не скажу вам, не вспомню сейчас.

Памятник афганцам.

Второй мировой.

Памяти воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане.

Хорошо, что подсказали. Спасибо.

Туда любят всякие новобрачные подъезжать после свадьбы, насколько я знаю.

По-моему, памятник жертвам Афганской войны.

Это Афганистан.

По-моему,15 февраля была годовщина по выводу войск.

Воинам-афганцам, погибшим в Афганистане.

День памяти воинов-интернационалистов отмечается в Беларуси 15 февраля, в годовщину окончания вывода советских войск из Афганистана. В 2015 году ко Дню памяти приурочено особое событие: набережная реки Свислочь от острова Мужества и Скорби до гостиницы «Беларусь» получила название набережной воинов-интернационалистов, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.