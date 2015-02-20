Новшества в системе ЖКХ: с 1 марта в Партизанском и Первомайском районах Минска на смену ЖРЭО придёт Минское жилищное коммунальное хозяйство

Новости Беларуси. Новшества в системе ЖКХ. С 1 марта начнётся эксперимент по реформированию жилищно-коммунального хозяйства сразу в двух районах Минска — Партизанском и Первомайском. Об этом сообщили 20 февраля на встрече руководства города с журналистами. На смену ЖРЭО придёт Минское жилищное коммунальное хозяйство. Новая организация станет посредником между жильцами и обслуживающими организациями. Она и определит компанию, которая будет выполнять те или иные работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кроме того, в Минске начнет работать единая справочная служба и единый справочный центр.