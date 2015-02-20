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Новшества в системе ЖКХ: с 1 марта в Партизанском и Первомайском районах Минска на смену ЖРЭО придёт Минское жилищное коммунальное хозяйство

20 февраля 2015 18:32
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Новости Беларуси. Новшества в системе ЖКХ. С 1 марта начнётся эксперимент по реформированию жилищно-коммунального хозяйства сразу в двух районах Минска —  Партизанском и Первомайском. Об этом сообщили 20 февраля на встрече руководства города с журналистами. На смену ЖРЭО придёт Минское жилищное коммунальное хозяйство. Новая организация  станет посредником между жильцами и обслуживающими организациями. Она и определит компанию, которая будет выполнять те или иные работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.   

Кроме того, в Минске начнет работать единая справочная служба и единый справочный центр.

По всем вопросам, касающихся сферы ЖКХ, горожане смогут обращаться по номеру 115.

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Александр Терехов

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