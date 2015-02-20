79 дней до Великой победы: 20 февраля 45-го наши войска отбивали атаки пехоты и танков противника

Новости Беларуси. 79 дней до Великой победы. Наш телеканал продолжает обратный отсчет до 70-летия главной исторической даты 20-го века. В этот день, 20 февраля 45-го, на Земладском полуострове наши войска отбивали атаки пехоты и танков противника. В это же время на северо-западе от города Лученец красноармейцы, пробираясь по горам и лесам в полосе Карпат, с боями заняли более 60 населённых пунктов.

Уверенности в скорой Победе добавляют не только новости с фронта. В этот день на очищенной от немецких захватчиков территории был премьерный просмотр документального фильма «Освобождение Советской Белоруссии». Воспоминания прошлых лет словно кинопленку сегодня прокручивают в памяти те, кто с оружием в руках сражался за наше мирное будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.