Минский Дом офицеров – в истории и на картине художника Виктора Альшевского

У каждого минского здания свой характер, свой дух, свой образ. Минский Дом офицеров, как и полагается ему по статусу, величаво раскинулся на холме, который сравняли лишь при дальнейшей застройке проспекта.

24 февраля 1934 года в рамках празднования годовщины создания Красной армии был заложен первый камень будущего дома для военных.

Интересно, что Иосиф Лангбард практически «вписал» проект Дома Красной армии в существующие на предназначенном для него месте Архиерейское подворье и остатки Покровской церкви. Он не стал разрушать строения, а использовал фундамент и стены в качестве элементов армейского дома.

Покровская церковь стала частью левого крыла Дома офицеров, а бывший Архиерейский дом – центром фасадной части здания.

Виктор Альшевский, художник, профессор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Если мы говорим о человеке в мундире, то он подтянутый, он стройный, он выразительный и на расстоянии, издалека заметен. Так и в данной ситуации. Эти колонны жестко выстроены вертикально, пропорции окон, балки так называемые, которые пересекают горизонтальные линии. Они все представляют такую жесткую, четкую, логически выстроенную архитектурную систему.

Чтобы еще больше подчеркнуть размер и уникальность этого здания, по первоначальному замыслу Иосифа Лангбарда, к дому от Свислочи должна была вести огромная мраморная лестница. Ведь на момент постройки Дома Красной Армии, как он раньше назывался, а это 1939 год, здание стало одним из самых роскошных в Минске и по убранству превосходило предыдущее детище архитектора – Дом Правительства.

Четыре наземных и четыре подземных этажа, 100 комнат и залов, первый в Минске крытый бассейн европейского образца, лучшее сценическое оборудование и мебель под заказ из ценных пород дерева.

А войти в здание и выйти из него можно было через семь дверей. Словом, раз уж военным людям присуща повышенная ответственность за родину во время несения службы, то и отдыхать полагалось с размахом.

Виктор Альшевский, художник, профессор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Быть военным – это, безусловно, довольно сложное понятие и, собственно, это философия жизни. Потому что самодисциплина – это подтянутость, это ответственность, это стремление к совершенству, поскольку все полководцы – это талантливейшие люди.

Во время Великой Отечественной войны от бомбежек здание практически не пострадало, однако все внутреннее убранство оккупанты вывезли в Германию.

В 1944 году здание заминировали немцы. И только благодаря усилиям диверсионных отрядов, поспешивших через весь город, Дом Красной армии от полного уничтожения удалось спасти.

Тем не менее, когда столица праздновала День освобождения, в подвале здания прогремел взрыв. Пожар тушили более суток, а воду брали из Свислочи, ведь водопровод был разрушен. Менее чем за полгода Окружной Дом офицеров был восстановлен и стал культурным центром послевоенного Минска.

Во все времена Дом культурного отдыха армейцев был местом встреч лучших из лучших солдат и офицеров. И по сей день здесь постоянно собираются защитники родины. Именно это привлекло Виктора Альшевского в здании Дома офицеров.

Удивительно, что главный фасад здания выходит не на проспект Независимости. Он направлен на Александровский сквер, и стал фронтальным не сразу.

Предполагалось, что центральным входом в Дом Красной армии будет вход со стороны Свислочи, но последующая жилая застройка загородила фасад и смазала величественный образ здания.

Потертые словно на старинных фотокарточках изображения солдат-барабанщиков на полотне символизируют связь времен, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

С самого создания Дома культуры и отдыха для офицеров и по сегодняшний день здесь маршируют суворовцы и звучит военный оркестр. Но среди воплощения мужества солдат есть место и лирике: через копья – знаки доблести и защиты – прорастают бутоны, символизирующие жизнь и мир.