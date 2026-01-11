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Осторожно – сосульки! Сотрудники МЧС помогают расчищать крыши Минска от наледи

11 января 2026 07:54
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Еще один фактор опасности в эти дни – гололед. Особенно внимательными нужно быть водителям и пешеходам. Тем, кто передвигается по тротуарам, следует смотреть не только под ноги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Осторожно – сосульки! Сотрудники МЧС помогают расчищать крыши Минска от наледи-2

В Минске на крышах зданий стали появляться снежные «шапки», наледь и сосульки. Это еще один вызов для коммунальных служб, которым на помощь пришли сотрудники МЧС. В центре города теперь можно наблюдать такую картину: огороженные зоны у домов и работающие автовышки.

# МЧС # МЧС Беларуси # Погода в Беларуси

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