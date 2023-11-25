Как французов гоняли под Борисовом. Побывали на реконструкции наполеоновской битвы 1812-го

События 1812 года ожили сегодня в Борисове. Более 210 лет назад через эти земли отступала наполеоновская армия. Военно-историческая реконструкция объединила энтузиастов из Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как название белорусской речки стало для французов синонимом крушения всех надежд – в сюжете Алины Мычко.

Алина Мычко, корреспондент:

C’est la Bérézina – в переводе с французского «это катастрофа». Такое значение название белорусской речки приобрело после бегства через нее остатков наполеоновской армии. Потери французов были ошеломляющими. Из всех 90 тысяч человек пересечь Березину даже по самым смелым подсчетам смогли не более трети.

Этот эпизод оставил кровавый след в истории Франции. Переправе через Березину предшествовала целая серия боев. Один из них и реконструировали в Борисове. Участники клубов оживили перед глазами зрителей столкновение наполеоновской и русской армии, которая пыталась отрезать французам пути отхода.

Евгений Беляцкий, организатор военно-исторической реконструкции:

Русская армия отбросила французов и захватила предмостное укрепление и борисовский мост через реку Березина. А впоследствии Наполеон пошел уже на Студенку.

В реконструкции участвовали порядка сотни человек, хотя в баталии 1812-го их было в разы больше. Потери французов тогда составили свыше 2 тысяч человек. Воссоздать те исторические события помогли представители 14 военно-исторических клубов. И не только Беларуси. Некоторые из них приехали из России.

Марина Смирнова, участница военно-исторического клуба (Россия):

Наш клуб из Москвы, мы швейцарцы, Невшательский клуб. Нас достаточно много. У нас на реконструкцию иногда выходят по 40-45 человек. Здесь прекрасно, хорошие люди. Везде нас принимают, я только радуюсь. Даже холодно, но все равно хорошо.

Штыки, сабли и мундиры – разобраться в баталии зрителям помогал Дмитрий Раков. Его голос сопровождал битву на всем ее протяжении. Историк занимается реконструкциями уже более 14 лет. О события 1812-го знает, кажется, все и даже больше.

Дмитрий Раков, руководитель военно-исторического клуба «Императорская гвардия»:

Это сражение важно тем, что Наполеон утратил после захвата российскими войсками Борисова место для переправы и был вынужден искать другое. И нашел его в Студенке, где и произошли в последующем все трагические события переправы и сражений на ней.

За баталией наблюдали не только жители Борисова, но и гости из других городов и даже стран. Охотно делились впечатлениями, а они были очень яркими и незабываемыми.

– Мама первый раз с нами побывала, но от выстрелов аж грохотало внутри.

– Понравилось, конечно, дети меня вывели в люди. Но интересно.

Очень интересно, просто опускаешься в прошлое. Это очень важно для детей, чтобы они это знали, потому что это очень впечатляет. Это на долгую память.