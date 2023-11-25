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Какие народные приметы предскажут погоду на начало зимы?

25 ноября 2023 15:07
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 27 ноября – Филипповка, Заговенье. На Руси после Филиппова дня начинался строгий Рождественский пост, рассказали в программе «Плюс-минус». Заканчивались свадьбы и прочие шумные праздники. Все время полагалось посвящать работе и благочестивым занятиям. Иней в этот день предвещал урожай овса, дождь – урожай пшеницы. Если каркал ворон – ждали оттепели. А облачная и снежная погода обещала ненастье в конце мая.

28 ноября – Гурьев день. Говорили, что если на Гурия ляжет снег, то пролежит до половодья. Говорили также, что на Гурия «зима приезжает на пегой кобыле и разгоняет всех нечистых». С этого дня также начинается 40-дневный Рождественский пост, именуемый также Филипповым.

29 ноября – Матвеев день. На Руси на Матвея, как правило, случалась оттепель. Люди говорили: «На Матвея земля преет», то есть становится влажной от подтаявшего снега. Если же в этот день дули буйные ветры, то вьюги и метели должны были продолжаться до Николы Зимнего. Если облака шли низко – ждали стужи.

Какие народные приметы предскажут погоду на начало зимы?-1

30 ноября – Григорий Зимоуказатель. На приближающиеся холода указывала и низкая температура в этот день. Подмечали: «Каков Григорий – такова и зима». Смотрели также на лед на реке: если он был темным, это предвещало хороший урожай будущим летом.

1 декабря – Платон и Роман Зимоуказатели. На Руси Зимоуказателями Платона и Романа прозвали за то, что по их дню судили о том, какой будет начинающаяся зима. Если в течение дня случалась перемена погоды, это означало, что и в течение зимы будет перелом. При этом за погодой наблюдали целый день: по утру судили о начале зимы, по полудню – о середине, по вечеру – о конце.

До -13°C ожидается в Беларуси к началу зимы. Прогноз погоды на неделю.

# Погода # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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