Какие народные приметы предскажут погоду на начало зимы?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 27 ноября – Филипповка, Заговенье. На Руси после Филиппова дня начинался строгий Рождественский пост, рассказали в программе «Плюс-минус». Заканчивались свадьбы и прочие шумные праздники. Все время полагалось посвящать работе и благочестивым занятиям. Иней в этот день предвещал урожай овса, дождь – урожай пшеницы. Если каркал ворон – ждали оттепели. А облачная и снежная погода обещала ненастье в конце мая.

28 ноября – Гурьев день. Говорили, что если на Гурия ляжет снег, то пролежит до половодья. Говорили также, что на Гурия «зима приезжает на пегой кобыле и разгоняет всех нечистых». С этого дня также начинается 40-дневный Рождественский пост, именуемый также Филипповым.

29 ноября – Матвеев день. На Руси на Матвея, как правило, случалась оттепель. Люди говорили: «На Матвея земля преет», то есть становится влажной от подтаявшего снега. Если же в этот день дули буйные ветры, то вьюги и метели должны были продолжаться до Николы Зимнего. Если облака шли низко – ждали стужи.