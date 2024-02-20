«Оставаться человеком в мире искусственного интеллекта становится всё тяжелее». Чем опасны дипфейки?

Нас окружают терабайты бесполезного контента. Мы ежеминутно тянемся к своему смартфону, а на пролистывание соцсетей уходит как минимум пару часов в день. Статистика удивляет тем, как изменились наши повседневные привычки в связи с появлением технологий. О том, как справиться с бесконечным потоком информационного шума и негатива, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Царев, телеведущий:

Психологический портрет мошенника. Одному мошеннику нужно позвонить по телефону и сказать: «Мама, я попал в беду». Второму мошеннику нужно просто-напросто что-то продать под видом другого товара. Третьему мошеннику – создать несуществующую новость для того, чтобы пригнать себе трафик на свой какой-то сетевой ресурс. Поэтому здесь очертили самую главную проблему и самые главные наркотики человечества – это деньги. Ради этого многие люди готовы на все, в том числе на создание таких информационных вбросов, эти фейки называть вбросами, которые не имеют под собой никакой подоплеки, но будоражат умы.

Действительно, мы живем в то время, когда сталкиваются не просто с фейками – с дипфейками. Когда человеческая личность уже перестает быть персонифицированной из-за того, что можно любое лицо натянуть на любую фигуру, добавить человеку любое действие. Заставить говорить его голосом его собственный аватар или другого человека. Когда за 20 секунд нейросеть изучает голос и может привязать, использовать этот голос для озвучивания совершенно других текстов. Самый безобидный пример, когда голосом Metallica на русском языке поется песня Полины Гагариной. Даже такие вещи сейчас возможны. В общем, оставаться человеком в мире искусственного интеллекта становится все тяжелее.

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