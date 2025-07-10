«Больше 50 работ создано на тему Чарли Чаплина» – о выставке в Витебске поговорили с внуком Зураба Церетели

Выставка «Чарли-мечтатель» – это уникальное путешествие в мир творчества и фантазии, созданное глазами великого художника и скульптора Зураба Церетели. В центре внимания актер Чарли Чаплин, чье наследие переплелось с виртуозностью мастера, сумевшего передать его внутренний мир и мечты через холсты. Выставку в Витебске представил внук автора – Василий Церетели.

Василий Церетели, президент Российской академии художеств:

Зураб Константинович сам по себе был как ребенок. Он всегда мечтал о чем-то новом, потрясающем следующем проекте. Любимейший персонаж – Чарли Чаплин был для Зураба Константиновича. У него больше 50 работ создано на тему Чарли Чаплина – это и эмали, и прекрасные скульптуры из бронзы, и живопись, которая здесь представлена. Когда думали о проекте, который показать здесь в Витебске, хотели показать то, что очень любил Зураб Константинович. Он любил Витебск, Марка Шагала. Показать самого любимого героя, такого же, как он, можно сказать. Который мечтал, давал возможность людям о чем-то новом думать. Поэтому такая прекрасная выставка «Чарли-мечтатель» здесь в Витебске.

Татьяна Кочемасова, вице-президент Российской академии художеств, искусствовед:

Мы здесь видим образ Чарли Чаплина. В творчестве Зураба Константиновича это образ любимый. Это действительно большая тема, которой посвящены многие произведения в живописи, скульптуре, графике, эмали. Собственно, во всех видах искусств, которые для себя Зураб Константинович воспринимал, как такие художественно волнующие. С другой стороны, шут, паяц, скоморох, арлекин, творец, художник – это вообще очень большая такая тема вселенского масштаба. То есть всей мировой художественной культуры. В общем, образ, который создавал Чарли Чаплин в XX веке – это тот же образ того самого арлекина, шута. Того маленького человека, который иногда вскрывает вот это большое зло или подчеркивает большое добро. Вот действительно в этом он какой-то такой в XX веке символ этого художника, человека искусства.