«Метод, который используется СМИ». Как делают информационные вбросы?

Нас окружают терабайты бесполезного контента. Мы ежеминутно тянемся к своему смартфону, а на пролистывание соцсетей уходит как минимум пару часов в день. Статистика удивляет тем, как изменились наши повседневные привычки в связи с появлением технологий. О том, как справиться с бесконечным потоком информационного шума и негатива, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Царев, телеведущий:

Я могу рассказать один небольшой секрет, такой секрет Полишинеля что ли, как отличить вброс от настоящей информации. То есть этот метод, который используется СМИ для того, чтобы отделять зерна от плевел. Когда вы видите заголовки: ученые доказали, по мнению специалистов или как говорят эксперты – то с большей долей вероятности это будет вброс. Если нет конкретики, например: ученые Оксфордского университета Билл Мюррей и Николас Кейдж в ходе экспериментов, проводимых такой-то лабораторией, доказали, что… Далее по тексту. Как говорят эксперты в области картографии, в Беларуси находится столько-то рек и озер – это настоящая информация, когда есть отсылка к конкретному источнику. Если вы видите общие формулировки, которые напоминают серьезную информацию, но не имеют отсылки к первоисточнику, то с большей долей вероятности это вброс.