Прямой эфир

Самому старшему 79 лет – поговорили с руководителем штаба волонтёров «Славянского базара»

10 июля 2025 11:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В 2025 году дирекция Международного фестиваля искусств «Славянский базар» получила рекордное количество заявок от желающих стать волонтерами. Из 600 анкет было выбрано только 100 счастливчиков. Те, кто решил стать частью команды, получили уникальную возможность не только помочь в организации фестиваля, но и познакомиться с его закулисьем. Понять, как создается это яркое и насыщенное мероприятие.

Самому старшему 79 лет – поговорили с руководителем штаба волонтёров «Славянского базара»-2

Дарья Богданович, руководитель штаба волонтеров XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
У нас волонтеры из Витебска, из Минска, практически из всех областей нашей Беларуси. Также из Российской Федерации – это Санкт-Петербург и Новосибирск. Самому младшему волонтеру у нас 16 лет, самому старшему – 79. Как раз таки этот волонтер у нас уже на протяжении пяти лет. Наш самый возрастной волонтер занимается координацией коллективов, которые у нас участвуют в рамках феста «На семи ветрах» на Пушкинской площади.

Самому старшему 79 лет – поговорили с руководителем штаба волонтёров «Славянского базара»-4

Волонтеры традиционно задействованы в самых разных сферах. Их привлекают к работе в службе питания, встрече и отправке участников и гостей. А также в административных, хозяйственных и рекламных службах.

Подробности в видео.

# Славянский базар в Витебске

Другие новости рубрики

Все новости
Ураган в Могилёве – местные жители и экстренные службы объединяются для ликвидации последствий стихии
10 июля 2025 10:59

Ураган в Могилёве – местные жители и экстренные службы объединяются для ликвидации последствий стихии

В Минске обсуждают обеспечение гарантий прав работников в Союзном государстве
10 июля 2025 10:56

В Минске обсуждают обеспечение гарантий прав работников в Союзном государстве

Петкевич: целевики – это высокоподготовленные ребята, которые целенаправленно идут на специальность
10 июля 2025 10:37

Петкевич: целевики – это высокоподготовленные ребята, которые целенаправленно идут на специальность