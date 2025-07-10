Самому старшему 79 лет – поговорили с руководителем штаба волонтёров «Славянского базара»

В 2025 году дирекция Международного фестиваля искусств «Славянский базар» получила рекордное количество заявок от желающих стать волонтерами. Из 600 анкет было выбрано только 100 счастливчиков. Те, кто решил стать частью команды, получили уникальную возможность не только помочь в организации фестиваля, но и познакомиться с его закулисьем. Понять, как создается это яркое и насыщенное мероприятие.

Дарья Богданович, руководитель штаба волонтеров XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

У нас волонтеры из Витебска, из Минска, практически из всех областей нашей Беларуси. Также из Российской Федерации – это Санкт-Петербург и Новосибирск. Самому младшему волонтеру у нас 16 лет, самому старшему – 79. Как раз таки этот волонтер у нас уже на протяжении пяти лет. Наш самый возрастной волонтер занимается координацией коллективов, которые у нас участвуют в рамках феста «На семи ветрах» на Пушкинской площади.