«Есть, что сказать своему зрителю». В чём секрет успеха, рассказал популярный телеведущий

Нас окружают терабайты бесполезного контента. Мы ежеминутно тянемся к своему смартфону, а на пролистывание соцсетей уходит как минимум пару часов в день. Статистика удивляет тем, как изменились наши повседневные привычки в связи с появлением технологий. О том, как справиться с бесконечным потоком информационного шума и негатива, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Царев, телеведущий:

Здесь решает вопрос только то, что ты делаешь на телеэкране. То есть твоя работа, площадка – это телевизор и, соответственно, студия. Поэтому, если ты интересен своему зрителю в студии, наверняка это скажется на рейтингах твоей программы. Если ты хочешь продвигаться в социальных сетях, соответственно, должен быть интересен той публике, которая больше всего уделяет внимание социальным сетям. То есть, если у тебя есть что сказать своему зрителю, если ты можешь раскрывать того человека, который пришел к тебе на интервью, если тебе вообще есть что сказать, потому что, мне кажется, для ведущего – это основное требование, чтобы было о чем рассказывать, то тогда наверняка привлечешь какое-то определенное внимание, в зависимости от того зрителя, на которого рассчитываешь.

Не секрет, что телевидение имеет свою аудиторию очень четко социализированную. То есть, например, это, условно говоря, мужчины или женщины такого-то возраста, рода занятий. То есть невозможно нравиться, популярным быть для всей аудитории, то есть для стара и млада. Есть, конечно, те, кто тебя любит, есть те, кто не любит. Поэтому делаешь свое дело, чувствуешь себя в своей тарелке и хочешь действительно что-то рассказать разумное, доброе, вечное. Наверняка это есть такой метод для того, чтобы завоевать внимание аудитории.