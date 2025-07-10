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Простой солдат дошёл до Берлина – узнали, какие фото можно увидеть на выставке «Совинформбюро. 1945-й. Победа»

10 июля 2025 11:06
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Фотовыставка «Совинформбюро. 1945-й. Победа» стала трогательным напоминанием о героическом прошлом страны. В рамках фестиваля «Славянский базар в Витебске» экспозиция приглашает каждого пройтись по страницам истории, запечатленной на снимках, некогда опубликованных легендарным Совинформбюро.

Простой солдат дошёл до Берлина – узнали, какие фото можно увидеть на выставке «Совинформбюро. 1945-й. Победа»-2

Олеся Лучанинова, шеф-редактор информационного агентства Sputnik Беларусь:
Когда мы готовили выставку, отсматривали фотографии.

Простой солдат дошёл до Берлина – узнали, какие фото можно увидеть на выставке «Совинформбюро. 1945-й. Победа»-4

Олеся Лучанинова:
Заглавной выбрали именно эту простую фотографию, которая говорит о многом. Простой солдат Красной Армии, советской армии дошел до Берлина с вещмешком за плечами в простой шинели и сапогах. Перед ним стоит поверженный Берлин.

Расположенная в районе улицы Ленина фотовыставка – словно мост между прошлым и настоящим. Каждый прохожий не может не задержать взгляд, погружаясь в атмосферу героического времени. Почувствовать силу тех событий, которые навсегда вошли в историю народа.

Подробности в видео.

# Славянский базар в Витебске # Великая Отечественная война # Выставка

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