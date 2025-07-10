Трамп хочет сделать Бессента «секретным оружием» против РФ

Президент США Дональд Трамп намерен усилить экономическое давление на Россию, используя министра финансов Скотта Бессента как одного из ключевых инструментов. Об этом пишет ТАСС.

Его называют нестандартным стратегом, способным повлиять на российскую экономику, как это было во время торгового противостояния с Китаем.

Хотя прямых военных действий против Москвы не планируется, Трамп рассматривает законопроект о новых санкциях, представленный двухпартийной группой сенаторов.

Он предусматривает резкие меры, включая высокие пошлины на импорт из стран, торгующих с Россией, особенно в сфере энергетики.

Европа обеспокоена непредсказуемостью американской политики и ее влиянием на конфликт вокруг Украины.