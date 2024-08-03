Осталось только переехать – военнослужащим Лидского гарнизона вручили ключи от арендных квартир

Их задача защищать Родину, а с бытом поможет государство. Более 60 военнослужащих лидской штурмовой авиабазы получили ключи от арендных квартир. Новый многоэтажный дом ввели в эксплуатацию в торжественной обстановке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обеспечить людей в погонах жильем поручил Президент. Чтобы военные, стоя на боевом посту, были уверены: тылы прикрыты. Недавно заработал соответствующий указ. Он расширил полномочия военных по получению и приобретению арендного жилья в собственность. С декабря 2023-го по июль 2024-го только в Лиде были построены и сданы в эксплуатацию три дома – 137 арендных квартир для служащих Вооруженных Сил. По стране цифра куда внушительнее.

Максим Ноздрин, начальник управления жилищного обеспечения Вооруженных Сил Беларуси:

В настоящее время уже более 1 тысячи были построены и сданы в эксплуатацию по всей территории Беларуси. Мы планируем к концу 2025 года завершить строительство более 100 тысяч квадратных метров для военнослужащих жилья. Это достойная оценка вклада в защиту независимости Республики Беларусь.

Полина Григель:

Мы очень ждали, очень рады. Квартира большая, уютная, не ожидали даже, что настолько большая будет. Потихонечку обустраиваем, наводим уют и уже будем переезжать.