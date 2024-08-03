Минский автомобильный завод впервые проводит день открытых дверей

Белорусский машиностроительный флагман устроил масштабный праздник для минчан и гостей города. В честь своего 80-летнего юбилея Минский автомобильный завод впервые распахнул двери для всех желающих. И они будут открыты до 9 августа,

Сегодня для тех, кто пришел разделить праздник, организовали обширную и увлекательную программу. Выставка техники, включая ретромодели и ноу-хау, интерактивные площадки. С экспонатами можно не только сфотографироваться. Самым любопытным разрешили попробовать себя в качестве водителя. Более того, гости могут заглянуть в два действующих цеха. В том числе самый главный – конвейер.

Подготовили и квест с подарками. Особый интерес к нему проявили дети. Работают фотозоны и фуд-корты, можно приобрести и сувенирную продукцию с лого завода.

Все понравилось, очень нравится смотреть на цеха, в которых собирают все те МАЗы, комплектацию оснащают. Все это нравится.

Это же впервые в истории МАЗа день открытых дверей. Поэтому очень важно показать, как работает такой флагман нашего производства, машиностроения.

Дарья Тимофеева, заместитель директора, начальник департамента социального развития и корпоративной культуры ОАО «МАЗ» – управляющая компания «Белавтомаз»:

В этом году Минскому автомобильному заводу исполняется 80. И мы решили сделать формат этих праздников под девизом «8:0 – в пользу МАЗа». И у нас 8 дней происходят различные мероприятия. Обычно наше предприятие закрытое, можно пройти только по пропускам. Сегодня же могут пройти и взрослые, и дети, все вместе посмотреть нашу технику.

Сегодня МАЗ – это бренд мирового уровня. За 8 десятков лет с конвейера завода сошло более 2 миллионов образцов техники, а его продукция поставляется в 36 стран.