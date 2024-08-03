События Первой мировой реконструировали в Сморгони. Город 810 дней держал оборону

Город мужества и стойкости. Сморгонь 810 дней держала оборону в годы Первой мировой войны. В память о жертвах тех сражений в райцентре устроили военно-историческую реконструкцию и открыли мемориальный комплекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль получил название «Белорусский Верден». Его посвятили 110-летию начала Первой мировой войны. В прошлом веке через Сморгонь проходила линия русско-германского фронта, шли жестокие кровопролитные бои. 16-тысячный город был фактически уничтожен, после войны в него вернулись лишь 150 жителей.

Сегодня на линии противостояния возвели мемориал, посвященный людям, которые до последнего вздоха защищали свою землю от врага.

Виктор Пранюк, заместитель председателя Гродненского облисполкома: Объединение всех позитивных сил в противостоянии с ложью, лицемерием, переписыванием истории – наш путь и долг. Поэтому мы и находим союзников в лице Российской Федерации, которая вместе с нами отстаивает историческую правду.

Екатерина Калинина, представитель клуба военно-исторической реконструкции «Донская пулеметная команда» (Россия): Я сама и наш клуб «Донская пулеметная команда», он же ансамбль старинной казачьей песни «Курень», приехали к вам из Московской области, города Королева. Мы очень восхищены, как в Беларуси организованы памятные мероприятия Первой мировой войны.

Самая зрелищная часть фестиваля – военно-историческая реконструкция. Воспроизвели атаку эскадрона 13-го уланского Владимирского полка Русской армии на немецкие части около деревни Оленец. Был разыгран фрагмент позиционной войны в окопах, в том числе с газовой атакой, которая была характерна для того времени.

А эпизод атаки женского ударного батальона смерти, которая прошла летом 1917 года около местечка Крево, тронул до глубины души каждого зрителя. Это событие стало символом женского героизма и самопожертвования.