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ГАИ: усилен контроль за безопасностью на дорогах Беларуси

17 июня 2023 11:33
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Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ объявили о принятии дополнительных мер по обеспечению дорожной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ: усилен контроль за безопасностью на дорогах Беларуси-1

Усилено патрулирование маршрутов, ведущих к пляжам, и вблизи детских оздоровительных лагерей. На большей части территории страны 17 июня до +30 °С. Жаркая погода требует и особой внимательности от участников дорожного движения: доказано, что снижается концентрация внимания и скорость реагирования на нештатные ситуации. Яркое солнце и отблеск от встречного потока транспорта способны ослепить водителя.

ГАИ: усилен контроль за безопасностью на дорогах Беларуси-4

Вероника Романькова, начальник отделения организации межведомственного взаимодействия и пропаганды безопасности дорожного движения ГУ ГАИ МВД Беларуси:
Наряды ДПС ориентированы на выявление автолюбителей, мотоциклистов, севших за руль в состоянии опьянения или не имея права управления. Инспекторы проконтролируют соблюдение правил остановки и стоянки, безопасного движения и выхода из транспортных средств, особенно детей. Не останутся без внимания водители, пренебрегающие скоростными режимами.

ГАИ: усилен контроль за безопасностью на дорогах Беларуси-7

Не останутся без внимания и водители, которые пренебрегают правилами обгона и проезда пешеходных переходов. Под особым контролем будут нарушения со стороны велосипедистов и тех, кто передвигается на средствах персональной мобильности.

# ГАИ # общество # Вероника Романова # Фотофакт

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