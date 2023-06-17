ГАИ: усилен контроль за безопасностью на дорогах Беларуси

Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ объявили о принятии дополнительных мер по обеспечению дорожной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Усилено патрулирование маршрутов, ведущих к пляжам, и вблизи детских оздоровительных лагерей. На большей части территории страны 17 июня до +30 °С. Жаркая погода требует и особой внимательности от участников дорожного движения: доказано, что снижается концентрация внимания и скорость реагирования на нештатные ситуации. Яркое солнце и отблеск от встречного потока транспорта способны ослепить водителя.

Вероника Романькова, начальник отделения организации межведомственного взаимодействия и пропаганды безопасности дорожного движения ГУ ГАИ МВД Беларуси:

Наряды ДПС ориентированы на выявление автолюбителей, мотоциклистов, севших за руль в состоянии опьянения или не имея права управления. Инспекторы проконтролируют соблюдение правил остановки и стоянки, безопасного движения и выхода из транспортных средств, особенно детей. Не останутся без внимания водители, пренебрегающие скоростными режимами.