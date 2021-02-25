«Особые краски, особая передача». Выставка произведений искусства Леонида Щемелёва открылась в галерее его имени

Новости Беларуси. Через трудности к успеху. Выставка произведений искусства Леонида Щемелева открылась в галерее имени знаменитого художника, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Почтить память ушедшего более месяца назад мастера собрались белорусские живописцы и искусствоведы, друзья и родные. Они вспомнили веселые и грустные моменты из жизни талантливого художника и еще раз насладились его творчеством.

Всего в залах представлено около 100 живописных и графических произведений. Это портреты, натюрморты, городские и сельские пейзажи.

Виталий Черненков:

В картинах Леонида Дмитриевича привлекает его жизненность, яркость – не спутаешь ни с кем. Это особые краски, особая передача, реалистичная передача жизни. Сколько раз мы ходили, помню, на такие общие сборные выставки, где присутствовали полотна многих наших живописцев. И сразу же с порога мои друзья говорили: «О, вот это полотно Щемелева».