Особое внимание – Вооружённым Силам! В БГУИР прошёл единый день информирования
Укрепление обороноспособности страны, развитие искусственного интеллекта, патриотическое воспитание молодежи. Эти темы 19 февраля обсуждали в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники в рамках единого дня информирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особое внимание уделили состоянию и развитию Вооруженных Сил страны. Главный акцент сегодня сделан на переоснащение и внедрение передовых технологий. За последние пять лет в войска поставлено более 300 тысяч новых образцов вооружения и техники. Кроме того, в состав Вооруженных Сил включен новый род специальных войск – беспилотная авиация.
Сергей Сивец, председатель Конституционного суда Беларуси:
Незаконные ограничительные экономические санкции, лавинообразная милитаризация сопредельных государств с формированием многотысячных контингентов Североатлантического блока на наших границах, искусственно инспирированный миграционный кризис и многое другое неизбежно заставляет нас уделять очень много внимания развитию наших Вооруженных Сил, оснащению их современными видами вооружения, боевому слаживанию.
Военный факультет БГУИР занимает одно из лидирующих мест в системе военного образования Беларуси. Здесь готовят универсальных курсантов. Молодые люди получают широкий спектр знаний в области разработки, проектирования и эксплуатации техники различного назначения.
Артем Масько, курсант военного факультета Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Считаю для себя, что каждый гражданин Республики Беларусь должен быть патриотом. Из-за этого я решил связать свою деятельность в этой сфере. Мы с моими сослуживцами в любой момент готовы стать на защиту нашей Родины.
Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Мы, формируя программу патриотического воспитания, стараемся, чтобы проходило это чувство через многие плоскости. Это плоскость малой родины, плоскость семьи в обязательном порядке, плоскость профессионализма. И очень важный элемент – ответственности инженера за те разработки, которые он совершает.