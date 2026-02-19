Особое внимание – Вооружённым Силам! В БГУИР прошёл единый день информирования

Укрепление обороноспособности страны, развитие искусственного интеллекта, патриотическое воспитание молодежи. Эти темы 19 февраля обсуждали в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники в рамках единого дня информирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание уделили состоянию и развитию Вооруженных Сил страны. Главный акцент сегодня сделан на переоснащение и внедрение передовых технологий. За последние пять лет в войска поставлено более 300 тысяч новых образцов вооружения и техники. Кроме того, в состав Вооруженных Сил включен новый род специальных войск – беспилотная авиация.

Сергей Сивец, председатель Конституционного суда Беларуси:

Незаконные ограничительные экономические санкции, лавинообразная милитаризация сопредельных государств с формированием многотысячных контингентов Североатлантического блока на наших границах, искусственно инспирированный миграционный кризис и многое другое неизбежно заставляет нас уделять очень много внимания развитию наших Вооруженных Сил, оснащению их современными видами вооружения, боевому слаживанию. Военный факультет БГУИР занимает одно из лидирующих мест в системе военного образования Беларуси. Здесь готовят универсальных курсантов. Молодые люди получают широкий спектр знаний в области разработки, проектирования и эксплуатации техники различного назначения.