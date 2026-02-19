Парламентская делегация Зимбабве посетила Парк высоких технологий

Визит делегации из Зимбабве рассчитан на несколько дней. Программа пребывания насыщенная. Так, 19 февраля парламентарии посетили Парк высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко предложил Зимбабве трёхсторонний проект с Мозамбиком по строительству морского порта.

Там обсуждали вопросы интеграции, а также гостям презентовали новейшие белорусские разработки в IT-сфере. Стороны выразили намерение взаимодействовать в различных сферах. Особенно делегацию из африканского региона заинтересовали технологии для создания «умных» агропромышленных комплексов.

Аплония Мунцверенгви, сенатор верхней палаты парламента Зимбабве:

Нас заинтересовали проекты в различных сферах, среди которых здравоохранение и сельское хозяйство. Для Зимбабве актуальны технологические решения, которые позволяют отслеживать состояние полей и своевременно выявлять угрозы (например, вредителей) до того, как они нанесут ущерб урожаю. Также в Зимбабве много национальных парков с большим количеством животных, и нам необходимо отслеживать их передвижения, а также возможные нарушения границ парков. Таким образом многие предлагаемые технологии могут быть полезны нашей стране.

Анна Рябова, начальник Секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий:

Мы провели изучение спроса, и широкий пул компаний, которые с реальными предложениями готовы войти в контакт с нашими коллегами, у нас сформирован. Это решение касающееся умного города, умного цифрового государства, это биотехнологии, это очень интересное решение по здравоохранению, как по женскому здоровью, так и по ветеринарии, эпидемиологии и другим направлениям. Следующим маршрутом деловой и познавательной программы стала выставка достижений «Моя Беларусь», которая проходит в Минском международном выставочном центре. Экспозиция объединяет ключевые отрасли: промышленность, агропромышленный комплекс, науку, медицину, космические разработки.