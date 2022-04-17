«Особенные, потому что сделаны с любовью». Приготовили кулич и собрали пасхальную корзинку

Новости Беларуси. С верой в душе, любовью в сердце и особым трепетом. Три дня, предваряющие светлый праздник Пасхи, для католиков всегда особенные. Верующие углубляются в скрупулезную подготовку, которая проходит по устоявшимся традициям, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это и приготовление символичных блюд, и духовное очищение. Хотя в разных уголках страны этому процессу придают еще и некое своеобразие, наполняют местным колоритом.

Есть на карте нашей Синеокой живописный уголок Будслав, который венчают купола одной из самых древних и почитаемых святынь – костел под покровительством чудотворной иконы Матери Божией Будславской. К нынешнему священному празднику жители этого населенного пункта готовились с большой надеждой, надеждой посетить службы и преклониться святому образу. Ведь после пожара в мае 2021 года костел закрыли для проведения ремонтных работ. Ожидания жителей были не напрасны. Сегодня двери для верующих открыты.

Вот и подоспели наши куличики.

Ароматные и румяные. Рука так и тянется отломить кусочек. Но эти замечательные куличи только для пасхального стола. Кстати, рецепт у них уникальный. И Людмила делится с нами своим авторским кулинарным секретом.

– Будем готовить кулич пасхальный.

– По какому-то особенному рецепту?

– Ну, немножко да, со своей такой ноткой. Как по-будславски, то особенные, потому что сделаны с любовью. Секрет приготовления румяных куличей хозяйка уже передала по наследству дочерям. Ведь эта пасхальная выпечка – любимейшее лакомство внуков. И не только – Людмила заботливо угощает своим шедевром прихожан и служителей прихода.

Ну что же, наше тесто готово.

Собрать пасхальную корзинку – это только часть. Готовясь к Пасхе, католики соблюдают пост, три дня перед Пасхой и вовсе особенные, в эти дни верующие пьют только воду и каждый день посещают службу в костеле. И главное…