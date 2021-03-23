Особенности разведки в интернете и противодействие экстремизму. Что обсуждали на круглом столе СК Беларуси и России?

Среди участников – сотрудники МВД, КГБ, Генпрокуратуры, Департамента финансовых расследований, а также коллеги из Следственного комитета России. В центре внимания передовой опыт в противодействии и профилактике такого вида преступлений, а также особенности разведки в интернете, использование открытых источников данных, вопросы противодействия финансированию деструктивной деятельности.

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси : Следственный комитет играет немаловажную роль в противодействии экстремистским проявлениям, во взаимодействии с другими правоохранительными органами принимает все меры по борьбе с массовыми беспорядками, групповыми нарушениями общественного порядка, насилием в отношении должностных лиц. Белорусским правоохранителям важно учитывать и передовой опыт наших друзей и партнеров. В связи с этим проводимый следственными комитетами Беларуси и России круглый стол по вопросам противодействия преступлениям, связанным с экстремизмом, имеет важное практическое значение для обмена знаниями, методиками расследования с целью еще более эффективного пресечения любых деструктивных проявлений, сохранения общественного спокойствия и стабильности.

Олег Михайлов, руководитель управления международного сотрудничества Следственного комитета России:

У нас введена была в истекшем году уголовная ответственность за преступления по отрицанию роли советского народа в Великой Победе. У нас уже был опыт, у Следственного комитета, когда ряд молодых людей размещали фотографии нацистских преступников на сайтах. Нам удалось, в общем-то, на этот вызов ответить – это был достаточно интересный опыт, впервые в истории Следственного комитета. Конечно же, нам нужно своевременно реагировать на подобные вызовы и угрозы.

Обсуждение направлено на совершенствование взаимодействия органов системы нацбезопасности, шлифовку практических навыков по фиксации доказательств противоправной деятельности и оперативному привлечению виновных к ответственности.