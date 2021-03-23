«Мы начали искать новые форматы общения»: Владимир Караник провёл стрим с жителями региона

Новости Беларуси. Когда в Гродно появятся электробусы, почему не хватает подзарядных станций для электрокаров и состоится ли в 2021 году фестиваль национальных культур? Эти и другие вопросы 23 марта задавали жители Гродненской области губернатору региона Владимиру Каранику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Общение впервые прошло в прямом эфире в социальных сетях. И, похоже, такая форма диалога жителям понравилась.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Многие не знают о том, что делается, многие не знают о своих возможностях, многие не знают, как задать тот вопрос, который их волнует. И это привело к тому, что мы начали искать новые форматы общения, может быть, более современные, настроенные действительно, как вы правильно сказали, на молодое поколение, которое большую часть времени проводит в интернете и редко смотрит телевидение либо читает газеты. Что действительно, создаст, наверное, более доверительные отношения между гражданами и органами госуправления.
Вопросов поступило неожиданно много. Губернатор пообещал в ближайшее время дать пояснения по всем комментариям на портале Гродненского облисполкома.