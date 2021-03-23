«Мы начали искать новые форматы общения»: Владимир Караник провёл стрим с жителями региона

Новости Беларуси. Когда в Гродно появятся электробусы, почему не хватает подзарядных станций для электрокаров и состоится ли в 2021 году фестиваль национальных культур? Эти и другие вопросы 23 марта задавали жители Гродненской области губернатору региона Владимиру Каранику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Караев в Щучине: если хочешь знать полноту информации, то пообщайся с народом

Общение впервые прошло в прямом эфире в социальных сетях. И, похоже, такая форма диалога жителям понравилась.