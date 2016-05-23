Особенности «круглого» Минска: история цирка, кинотеатра «Октябрь», «домов-кукуруз», водонапорной башни и «БелЭкспо»

Круглые башни и сферические купола строились еще во времена Древней Греции и Древнего Рима. Форма шара близка к естественной и кажется человеку уютной и комфортной. Сегодня архитекторам особенно нравится создавать круглые планетарии, театры, выставочные комплексы и спортивные сооружения, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В Минске круглых зданий немного, но каждое из них знаковое в жизни города. Они отличны по назначению, созданы из различных материалов и родом из разных эпох, но объединенные одной, нетрадиционной формой и идейным решением архитекторов.

Начнем экскурсию со старожила Минска – водонапорной башни на улице Автодоровской. Она построена в 1910 году из красного кирпича в неоготическом стиле. В прошлом веке башня снабжала водой больничные корпуса железнодорожной больницы, паровозное депо и станцию.

Когда-то в верхней части располагалось два железных бака, каждый из которых вмещал в себя 80 тонн воды. Толщина стен здесь достигает полутора метров. Некоторые элементы здания напоминают Мирский замок.

Это единственная водонапорная башня, которая дошла до наших дней. Раньше их в Минске было три. Сегодня башня нуждается в реставрации. Такие объекты всегда привлекают туристов и занимают достойное место в маршрутах экскурсий по городу.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Казалось бы, были утилитарные здания, но как мастерски прописаны фасады. Высокая база, и все последующие уровни по-своему декорированы. Мы видим очень активный элемент, который используется, – поребрик. Это когда кирпич поставлен на ребро и образует полость по всей окружности здания. Мы видим полуциркульные окна и ниши, которые тоже создают ритм. Здание водоканала – это действительно размещение такого типа зданий в круглом цилиндре. Вообще, всегда цилиндр мы ассоциируем с хранением воды. В XIX веке, даже в старые, античные времена. Поэтому это такое удачное сочетание функций и архитектуры.

Оригинальный проект архитектора Малышева. Кинотеатр «Октябрь» на проспекте Независимости – одно из любимых мест минчан. Он был открыт в 1975 на месте прежнего кинотеатра «Зорка». Это во многом определило его нестандартную форму и размер участка под строительство – шириной всего 74 метра. Конечно, этого было недостаточно, поэтому здание ушло вглубь улицы Хмельницкого, а часть подсобных помещений в целях экономии пространства разместили под зрительным залом.

Округлый фасад воспринимается меньшим по размеру и не скован окружающей застройкой. Общая площадь кинотеатра – 8000 квадратных метров.

Здание цирка – символ Минска. Круглое по форме, с массивными колоннами и необычной крышей – настоящий дворец. Он встретил своих первых восторженных зрителей 11 февраля 1959 года. Это был большой праздник: акробат Бирюков залез на крышу цирка, на самую маковку купола, и сделал немыслимую стойку. Интересно, что тогда на куполе еще не было мемориального фонтана, его достроили чуть позже.

На тот момент минский цирк, построенный по проекту архитектора Жукова, был самым большим и красивым в СССР.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Это арена цирка, и все, что разворачивается на круглом пространстве, людей и зверей в цирке, и было положено в основу здания. Поэтому действительно такой удачный пример сочетания внутреннего и наружного здания мы видим на примере минского цирка. Интересное решение кровли, такое полусферическое, тоже перекрывает круглое пространство здания.

Интересно, что поверхность шара примерно на четверть меньше, чем поверхность куба такого же объема. Это означает, что на круглые сооружения нужно материалов на четверть меньше и отопление выходит на четверть дешевле.

В воздушных зданиях нет углов. Это создает невероятную космическую атмосферу внутри помещения.

«Шляпа». «Ромашка». «Шапка Мономаха» – как только не называют выставочный павильон «БелЭкспо» на проспекте Победителей. Культурно-научная площадка – еще один достойный пример архитектуры советской эпохи. Автор – архитектор Маскалевич. Специально для строительства этого здания в 80-е была разработана уникальная система перекрытия, которая должна была придать легкость строению.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

К нему организованы подходы с разных уровней. Это тоже интересный прием. Крыша должна была быть зеленая, но автор сожалел как раз-таки по поводу того, что не было возможности заказать зеленое покрытие для кровли. Если жители города дают имя тому или иному зданию, то оно приживается, становится частью городской культуры.

Эффектная серия из пяти 16-этажек по улице Веры Хоружей. Без «домов-кукуруз» уже невозможно представить себе район Комаровки. Так горожане прозвали их за сходство со злаковыми початками. Но сходство это благодаря лишь закругленным балконам, а на самом деле дома прямоугольные. Они стали своеобразной вехой в застройке столицы. Не только благодаря оригинальному внешнему виду, но и потому, что это были первые каркасные дома в Минске.

Автором необычного проекта была архитектор Ольга Ладыгина. Она предложила среди обычных 9-этажек сделать более высокие акценты. А вот проект самих домов выполняли архитектор Владимир Пушкин, а также инженер и конструктор объектов Владимир Потерщук. Внешне «кукурузы» кажутся абсолютно одинаковыми «початками», но содержание у них разное: несколько домов содержит набор одно-, двух- и трехкомнатных квартир, еще один – только трех- и четырехкомнатных.

Интересно, что изначально дома планировались как 18-этажные с двумя последними техническими этажами, которые сейчас отданы под офисы и творческие мастерские.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Мы видим, как пластика решена. Потому что можно было поставить только цилиндры, и они бы возвышались. Это современные подходы в архитектуре, которые используются. Но архитектор решила пластику фасадов за счет балконов, за счет галерей. И это тоже придало для архитектуры города особый колорит.

Архитектурный проект получил бронзовую медаль ВДНХ. Ими, как и других круглыми сооружениями Минска, можно по праву гордиться.