«Понимал, что нужно сделать что-то необычное» – белорус рассказал, как стал фокусником-иллюзионистом

23 марта – День магии. Сегодня мы не просто поговорим, попробуем прикоснуться к тайне. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Иван Чешун, фокусник-иллюзионист. Александра Каштанова, ведущая:

Расскажите вообще, в принципе, что такое фокусы?

Иван Чешун, фокусник-иллюзионист:

Для разных людей фокусы – это разное, если смотреть профессиональных иллюзионистов. Для меня фокусы – это не то, что показывают как трюки, а состояния, которые мы переживаем. То есть прямо восторг, впечатления, когда вообще ничего не можешь говорить либо слезы радости. Эта эмоция, состояние, в котором мы находимся после процесса. Ольга Бурлакова, ведущая:

Искусство фокуса существует уже многие сотни лет. Можно ли сейчас что-то новое придумать или нереально? Иван Чешун:

Большинство фокусов – 90 % уже давно придуманы. Все, что сейчас изобретается новое, связано с развитием гаджетов, технологий.