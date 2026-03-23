«Понимал, что нужно сделать что-то необычное» – белорус рассказал, как стал фокусником-иллюзионистом
23 марта – День магии. Сегодня мы не просто поговорим, попробуем прикоснуться к тайне.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Иван Чешун, фокусник-иллюзионист.
Александра Каштанова, ведущая:
Расскажите вообще, в принципе, что такое фокусы?
Иван Чешун, фокусник-иллюзионист:
Для разных людей фокусы – это разное, если смотреть профессиональных иллюзионистов. Для меня фокусы – это не то, что показывают как трюки, а состояния, которые мы переживаем. То есть прямо восторг, впечатления, когда вообще ничего не можешь говорить либо слезы радости. Эта эмоция, состояние, в котором мы находимся после процесса.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Искусство фокуса существует уже многие сотни лет. Можно ли сейчас что-то новое придумать или нереально?
Иван Чешун:
Большинство фокусов – 90 % уже давно придуманы. Все, что сейчас изобретается новое, связано с развитием гаджетов, технологий.
Ольга Бурлакова:
У фокусников есть учителя либо все учатся просто по видео?
Иван Чешун:
Я начинал свой путь лет в 12. Сейчас мне 22, уже 10 лет в профессии. Я начинал как аниматор. Я понимал, что нужно сделать что-то необычное, чтобы меня заказывали, а не других людей. Я из Гомеля, тогда там не было фокусников. Чтобы придумать что-то необычное, чтобы отличаться, я начал как раз таки этим заниматься. Изначально смотрел видео на YouTube, находил какие-то книги. Заказывал, тогда это было популярно, посылки с AliExpress – там все на китайском. Пытался понять, как это работает. Потом я поступил на психолога в Минск. Уже встретился с Минским клубом иллюзионистов. У нас очень большое братство. Узнал, что существуют обучения, семинары, мастер-классы, чемпионаты мира по фокусам.
Подробности в видео.