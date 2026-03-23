Композиция «Белорусские девчонки» – о новой песне рассказала руководитель детского коллектива «Хвiлiнка»

В Беларуси много талантливых людей. Сегодня у нас в гостях человек, чье имя уже вписано в историю современной эстрады – художественный руководитель, вдохновитель и душа творческой мастерской «Хвiлiнка», обладатель медали Франциска Скорины, член Белорусского союза музыкальных деятелей. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Татьяна Панова, художественный руководитель творческой мастерской эстрадного искусства «Хвiлiнка». Ольга Бурлакова, ведущая:

О песне поговорим новой, которая называется «Белорусские девчонки». Чем вдохновлялись, когда писали эту песню? Вы автор слов?

Татьяна Панова, художественный руководитель творческой мастерской эстрадного искусства «Хвiлiнка»:

Да. Дело в том, что, наверное, это естественно – когда я услышала о том, что год объявлен Годом белорусской женщины. У нас в коллективе очень много девочек. Одно время даже «Хвiлiнка» была, в принципе, девичьим коллективом. Потом уже стали приходить ребята. Мальчишек мы очень любим. Их у нас, к сожалению, мало. Поэтому, когда я узнала о том, что это будет Год белорусской женщины, у нас как-то нет песен в репертуаре о девочках, как-то все так сложилось удачно. Композитор Сергей Билый, с которым мы дружны творчески уже далеко не один творческий сезон. Он написал интересные композиции, которые у нас задержались в репертуаре не на один далеко год, которые представляют в частности творческое лицо репертуарное коллектива сегодня. Поэтому мне приятно, что Сережа написал очень интересную мелодию. Меня она очень вдохновила. Илья Нечаев, ведущий:

Давайте про аранжировку поговорим. В каком она стиле – в национальном или какая-то поп?